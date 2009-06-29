به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، احمد احمدی‌منش ظهر دوشنبه به خبرنگاران گفت: روابط عمومی اداره کل ارشاد استان با کسب 91.5 امتیاز از یکصد امتیاز، موفق به کسب این عنوان در سطح کشور شد.

وی تصریح کرد: روابط عمومی اداره کل ارشاد آذربایجان شرقی پارسال نیز روند رو به رشدی را در حوزه خبر و اطلارسانی تجربه کرد به طوری که در سه ماهه نخست سال قبل، رتبه مقام دوم، سه ماهه دوم مقام اول، سه ماهه سوم مقام اول و سه ماه آخر نیز مقام سوم و در مجموع پارسال، مقام چهارم کشور در این حوزه را به دست آورد.

احمدی‌منش اضافه کرد: کیفیت و کمیت خبرهای ارسالی روابط عمومی اداره کل ارشاد آذربایجان شرقی در سه ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال بیش از 80 درصد افزایش یافته است.

مدیر کل اداره ارشاد آذربایجان شرقی تصریح کرد: اطلاع‌رسانی، رکن اصلی تبیین عملکرد ارگان‌ها، دستگاه‌ها و ادارت برای شهروندان محسوب شده و روابط عمومی‌ها بازوی توانمند مدیران برای برقراری ارتباط با رسانه‌های جمعی و تنویرافکارعمومی هستند.

در ارزیابی عملکرد خبری و اطلاع‌رسانی ادارت کل تابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سه ماه نخست امسال، استان لرستان با کسب 5/92 امتیاز عنوان نخست کشوری را به دست آورده و استان هرمزگان نیز با کسب 89 امتیاز بعد از آذربایجان شرقی عنوان سوم را به خود اختصاص داد.