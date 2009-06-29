امکانات غنی سازی اوقات فراغت در شهرستانها کافی نیست

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد علی رضایی ظهر دوشنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران افزود: در طول سالهای اخیر فعالیتهای زیادی برای احداث سالنهای ورزشی و اردوگاههای تفریحی ایجاد شده است اما هنوز از حد استاندارد به ویژه در شهرستانهای کشور فاصله داریم.

رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی با بیان اینکه اوقات فراغت بهترین فرصت برای پرورش فکری و معنوی جوانان و نوجوانان است خاطر نشان کرد: اگر به غنی سازی اوقات فراغت جوانان توجه نشود به طور قطع نظام خانواده و جامعه با مشکل مواجه خواهد شد.

وی تصریح کرد: مسئولین نهادهای فرهنگی و مرتبط با جوانان با تعامل و همکاری بیشتر باید نسبت به برنامه ریزی دقیق و بر اساس نیازها و علایق نسل جوان کشور جهت پرکردن اوقات فراغت آنها تلاش کنند.

رضایی تاکید کرد: با توجه به جوان بودن نیروی انسانی در ایران اگر به مساله پرورش فکری جوانان توجه نشود در سالهای آتی با مشکلات بسیاری مواجه خواهیم بود.

رضایی در پایان گفت: به کارگیری و هدایت پتانسیل های جوانان به سمت نوآوری در امور اقتصادی، صنعتی، فرهنگی وهنری می تواند کشور را با پیشرفت و توسعه بر اساس برنامه اهداف چشم انداز 20 ساله کشور هماهنگ کند.





