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۸ تیر ۱۳۸۸، ۱۴:۱۱

نمایشگاه قرآن کریم در کراچی برگزارشد

به مناسبت فرارسیدن ماه شریف رجب، نمایشگاه قرآن کریم از طرف مؤسسه قرآنی بنیاد قرآن ( قرآن فاوندیشن ) در منطقه انچولی در محل مسجد و حسینیه خیر العمل برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نمایشگاه که با شرکت خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران  درکراچی برگزارشد، ضمن نمایش انواع قرآن در اندازه و چاپ گوناگون از کشورهای مختلف، تفاسیر متنوع از شیعه و سنی نیز در معرض نمایش گذاشته شده بود و علاوه بر آن قرآنهای خطی مربوط به قرون دهم و یازدهم هجری قمری نیز وجود داشتند.

این نمایشگاه، عرضه انواع نرم افزارها و کاستهای قرآنی و فیلمهای مربوط به زندگی پیامبران  بود و همچنین بخشی به نقاشی قرآنی کودکان و آموزش مفاهیم و حفظ قرآن کریم اختصاص داده شده بود.

این نمایشگاه توسط آیت الله بهاءالدینی در 29 خردادماه  افتتاح گردید و به مدت سه روز ادامه داشت. 
 

کد مطلب 904469

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