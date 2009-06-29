نمایشگاه قرآن کریم در کراچی برگزارشد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نمایشگاه که با شرکت خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران درکراچی برگزارشد، ضمن نمایش انواع قرآن در اندازه و چاپ گوناگون از کشورهای مختلف، تفاسیر متنوع از شیعه و سنی نیز در معرض نمایش گذاشته شده بود و علاوه بر آن قرآنهای خطی مربوط به قرون دهم و یازدهم هجری قمری نیز وجود داشتند.

این نمایشگاه، عرضه انواع نرم افزارها و کاستهای قرآنی و فیلمهای مربوط به زندگی پیامبران بود و همچنین بخشی به نقاشی قرآنی کودکان و آموزش مفاهیم و حفظ قرآن کریم اختصاص داده شده بود.

این نمایشگاه توسط آیت الله بهاءالدینی در 29 خردادماه افتتاح گردید و به مدت سه روز ادامه داشت.



