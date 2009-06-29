رایزنی مشاور پادشاه عربستان با بشار اسد درباره تحولات لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در این دیدار تحولات کنونی کشورهای عربی به ویژه رویدادهای لبنان بحث و بررسی شد.

"عبدالعزیز الخوجه" وزیر اطلاع رسانی عربستان سعودی و "ولید المعلم" وزیر امور خارجه سوریه نیز در این دیدار حضور داشتند.

خاطرنشان می شود این دیدار دو روز پس از انتخاب "سعد الحریری" رئیس فراکسیون پارلمانی المستقبل به عنوان نخست وزیر و مامور به تشکیل دولت برگزار می شود.

در حالی که تمامی طرف های لبنانی موافقت خود را با تشکیل دولت وحدت ملی اعلام کرده اند اما برخی سران عضو جریان حاکم در لبنان موسوم به 14 مارس که مورد حمایت غرب و بعضی کشورهای عربی از جمله عربستان سعودی هستند، با تکرار تجربه دولت کنونی که در آن اپوزیسیون از حق یک سوم تضمینی برخوردارند مخالف است.