مدیریت سواحل همکاری همه دستگاههای متولی را می طلبد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، محمدرضا اشکریز ظهر دوشنبه در جلسه اطلاع رسانی طرح مونیتورینگ و مدلینگ سواحل استان هرمزگان که در مجتمع بندری شهید رجایی برگزار شد با اشاره به جایگاه و موقعیت حساس و استراتژیک استان در منطقه گفت: اهمیت استفاده از دریا هر روز بیشتر از گذشته خود را نشان می دهد به طوری که طرحهای بسیاری در حال حاضر در کنار ساحل و دریا در حال انجام است که می طلبد با افزایش سطح آگاهی و اطلاعات خود، از این موهبت الهی به بهترین نحو استفاده کنیم.

وی گفت: از سال 80، سازمان بنادر که به عنوان یکی از متولیان امر دریا مطرح است برنامه های جدی در جهت حفاظت از دریا اجرا کرد که این امر توانست به پایداری دریا و ساخت و سازهای موجود در آن کمک کند.

وی به اجرای طرح مونیتورینگ و مدلینگ سواحل استان هرمزگان اشاره کرد و گفت: اطلاعات حاصل از اجرای این طرح بسیار حائز اهمیت است و می تواند به بسیاری از مشکلاتی که طی چند ساله اخیر در ساخت و سازهای کنار سواحل و دریا در کشور انجام شده پایان دهد و بستری مناسبی را برای اجرای علمی طرحها و پروژه های مهم ایجاد کند.

اشکریز همکاری سایر ارگانها و دستگاههای متولی در بخش دریایی را در این زمینه مهم ارزیابی کرد و گفت: اجرای این پروژه از منظر زیست محیطی، اقتصادی و سایر مسایل دیگر توجیه دارد و ارگانهای دیگر می توانند از دستاوردهای این مطالعات استفاده کنند.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان خاطرنشان کرد: متاسفانه بسیاری از پروژه ها بدلیل عدم آگاهی از وضعیت دریا ، با مشکلات جدی مواجه شده است.

وی گفت: خوشبختانه مدیریت ارشد استان های ساحلی به این نتیجه رسیده اند که با بهره گیری از این اطلاعات، می توان برنامه های جامع را برای توسعه استان های خود تکمیل کرد و زیر ساخت های مورد نیاز را براساس این اطلاعات بنا کرد.