نخستین آموزشگاه رسمی موسیقی مقامی شرق کشور گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در تربت حیدریه، رئیس این موسسه ظهر دوشنبه در مراسم گشایش این آموزشگاه گفت: در آموزشگاه موسیقی مقامی، نوازندگی ساز دوتار به هنرجویان آموزش داده می شود.

عزیز تنها تصریح کرد: در تلاش هستیم تا از منظر علم موسیقی، تلفیق ساز دوتار را با سایر سازهای موسیقی هچون سرنا و دهل داشته باشیم.

رئیس آموزشگاه موسیقی مقامی شرق کشور با اشاره به اساتید این آموزشگاه از حضور استاد غلامعلی پورعطایی، کریم کریمی، غلامحسین غفاری و عزیز تنها از اساتید دوتار نوازی کشور و استاد فاروق کیانی استاد آیین های حماسی مقامی در شرق کشور خبر داد.

در این مراسم فاضلی کارشناس موسیقی و استاد غلامعلی پورعطایی در خصوص لزوم همکاری و وحدت هنرمندان پیشینه غنی موسیقی مقامی در شرق کشور سخنانی را بیان کردند.