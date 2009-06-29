عدم توجه لازم به مطالعات دریایی در گذشته باعث فقر اطلاعات در این بخش شده است

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، علیرضا کبریایی ظهر دوشنبه در جلسه اطلاع رسانی طرح مونیتورینگ و مدلینگ سواحل استان هرمزگان در بندرشهید رجایی، به حجم بالای ساخت و سازها در نوار ساحلی کشور کرد و گفت: برای اینکه پروژه ها بتوانند با دقت احداث شوند و مشکلاتی از قبیل مشکلات رسوب و نفوذ موج به اسکله ها کاهش یابد نیاز به طرحهای مطالعاتی است که در این راستا در چند سال اخیر سازمان بنادر نگاه ویژه ای به مطالعات ساحلی و دریایی داشته است.

وی گفت: طرح مونیتورینگ و مدلینگ سواحل استان هرمزگان از نظر حجم عملیات میدانی در نظر گرفته شده از بزرگترین پروژه های دریایی در کشور و حتی در منطقه است به طوری که از جاسک در شرق هرمزگان تا شرق خلیج نایبند در غرب استان را شامل می شود.

کبریایی خاطرنشان کرد: اجرای این طرح سومین بخش از طرح بزرگ مونیتورینگ سواحل جنوب کشور است که شامل 4 بخش جمع آوری اطلاعات، اندازه گیری، شبیه سازی مدلها و تدقیق است.

وی مدت اجرای این طرح را 2 سال عنوان کرد و گفت: یکی از خروجی های مهم این طرح تهیه مدل بادهای محلی در خلیج فارس می باشد که تاکنون در این منطقه انجام نگرفته است.

وی اضافه کرد: در بخش اول این طرح که در منطقه چابهار اجرا شد اطلاعات و دستاوردهای خوبی بدست آمد به طوری که در جریان طوفان گونو، اولین سازمانی بودیم که توانستیم 2 روز قبل از وقوع، طوفان را پیش بینی کنیم.

وی به دیگر پروژه های انجام شده در چند سال اخیر توسط سازمان بنادر اشاره کرد و گفت: یکی از این پروژه ها، طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی بود که در مرحله تدقیق است و مدیریت نوار ساحلی و نقشه کاربری مطلوب اراضی به همراه مباحث زیست محیطی در آن دیده شده است.

مدیرکل سواحل و بنادر سازمان بنادر و دریانوردی اضافه کرد: خروجی این طرح به 2 گونه نقشه ای خواهد بود که در صورت تصویب در شورای عالی نقشه سازی به صورت قانون ارائه خواهد شد.

وی ابراز امیدواری کرد: اجرای پروژه های مطالعاتی که سازمان بنادر در دست اجرا دارد به حل مشکلات ناشی از نبود مدیریت واحد کمک کند.