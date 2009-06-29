یعقوب غفاری مجری طرح و برنامه‌ریز "پرواز مرغابی‌ها" به خبرنگار مهر گفت: نیلوفر محمودی از امروز به جمع بازیگران فیلم اضافه شد. فیلمبرداری در روستای ورکانه در 70 کیلومتری همدان ادامه دارد و کار از ساعت 8 صبح شروع می‌شود و تا 19 ادامه دارد. امیدواریم طبق برنامه‌ریزی پیش برویم و بتوانیم فیلم را برای نمایش در جشنواره فیلم کودک آماده کنیم.

تاکنون 40 درصد از فیلمبرداری انجام شده و 27 تیرماه فیلمبرداری به پایان می‌رسد. داستان "پرواز مرغابی‌ها" درباره رحمان، یک محیط‌بان است که مرغابی زخمی را برای مداوا به پسرش علی می‌سپارد. در طول درمان، علاقه شدید بین علی و مرغابی ایجاد می‌شود.

فیلمنامه "پرواز مرغابی‌ها"را زهرا شاه‌حاتمی و علی شاه‌حاتمی با مشاوره‌ مجید رضابالا نوشته‌اند. رضا ناجی، کیهان ملکی، مهران غفوریان، مهران رجبی، رحمان باقریان، حسین قاسمی هنر و شاهین حیدری بازیگران این فیلم هستند.

عوامل "پرواز مرغابی‌ها" عبارتند از مدیر فیلمبرداری: ناصر کاووسی، طراح چهره‌پرداز: علیرضا قمی، صدابردار: احمد امیری، صداگذار: محسن روشن، دستیاران کارگردان: حمید و حامد شاه‌حاتمی، طراح صحنه و لباس: محمدعلی فارسی،‌ عکاس: آرش صادقی، منشی صحنه: هامون قابچی، مدیر تولید: مهدی مددکار.