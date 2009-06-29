ماهنامه "مدرنیسم و مدرنیته" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این ماهنامه موضوعات روش شناسی و تئوریک رهیافتهای نظری به ویژه مطالعات مربوط به مدرنیسم را از سال 1860 تا اواسط قرن بیستم میلادی مورد توجه و بررسی قرار می دهد.

ماهنامه "مدرنیسم و مدرنیته" از سری نشریات دانشگاه جان هاپکینز است که از سوی انجمن مطالعات مدرنیسم این دانشگاه چاپ می شود.

این نشریه به حوزه های میان رشته ای و مرتبط با مدرنیته از جمله موسیقی، معماری، هنرهای بصری، ادبیات و تاریخ اجتماعی و تاریخ عصر روشنگری نیز توجه می کند. این نشریه سعی دارد تا با نگاهی وسیع دیالوگی بین دانشمندان علوم اجتماعی و عامه مردم درباره تاریخ مدرنیسم و ارتباط این تاریخ با نوسازی بوجود آورد و آنرا تقویت و انسجام ببخشد.

به طور کلی هر شماره از این نشریه دربرگیرنده مقالات موضوعی و مروری، معرفی و نقد کتاب است.

"مقدمه ای بر آینده گرایی: ویژه صدمین سالگرد انتشار مانیفست آینده گرایی" اثر جفری اسنچپ، "جنگ تمام عیار، جنگ سرد و جنگ فراگیر" اثر جان میزژوفسکی، "واژگونی کیهانی: انقلاب فرهنگی" اثر رابرت سی گوین، "هورا کشیدن برای تساهل: لیبرالیسم طعنه آمیز اس.ام فرستر و گمراهی این شیوه" اثر پل ارمسترانگ، "خشونت و فرهنگ ادبی" اثر سارکول از جمله مقالات این شماره از ماهنامه "مدرنیسم و ممدرنیته" هستند.

"بررسی سیر تحول از سوررئالیسم تا هنر عامه پسند" اثر آنکه برینکمایر، "رسانه و نظم" اثر کریستی ومپل، " به روز رسانی گرامافون، رادیو، تلفن و تلویزیون" اثر آرنهیم و کریستی کمپل دیگر موضوعات مورد بررسی این شماره از ماهنامه است.