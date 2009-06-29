طرح کنترل ترافیک در جاده های آذربایجان غربی آغاز شد

سرهنگ اشرف رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این راستا از امروز 80 تیم گشت پلیس راه شامل 20 گشت نامحسوس و 60 گشت محسوس در جاده های مواصلاتی شهری و روستایی استان مستقر شده اند.

وی ادامه داد: همچنین در قالب این طرح 36 نقطه نقطه حادثه خیز استان پاس های پیاده مستقر شده اند.

اشرف رضایی با بیان اینکه تمامی خودورهای گشت پلیس راه استان به دروبین های سرعت سنج مجهز هستند بیان داشت: تا 15 تیرماه سالجاری نیز در 12 محور اصلی استان دروبین های سرعت سنج نصب می شود.

رئیس پلیس راه استان تعداد نقاط حادثه خیز شناسایی شده در استان را 36 نقطه عنوان کرد و گفت: با اجرای طرح تعریض محور ارومیه به سلماس و ارومیه به میاندوآب در سالجاری این تعداد با اصلاح 16 نقطه به 20 نقطه حادثه خیز کاهش می یابد.

طرح امداد و نجات جاده ای تابستانی در آذربایجان غربی آغاز شد

همچنین مدیر عامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی، از آغاز اجرای طرح امداد و نجات جاده ای تابستانی در جاده های این استان خبر داد.

قادر مختاری ظهر دوشنبه در نشست خبری افزود: این طرح با هدف ایجاد امنیت و آرامش سفرهای تابستانی اجرا می شود.

وی ادامه داد: در طرح تابستانی سال جاری 46 نفر امدادگر و عوامل امدادی در راستای ایجاد آرامش و کمک به هموطنان تلاش می کنند.

وی افزود: جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی طرح امداد و نجات را با 12 پایگاه ثابت و سیار که مجهز به سیستم های نجات نیمه سنگین و سبک هستند آغاز کرده است.

به گفته ی مختاری در راستای اجرای این طرح 12 دستگاه آمبولانس و 11 خودروی پشتیبانی نیز در مسیرهای تعیین شده به صورت ثابت حضور دارند.