به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای جهانی روبوکاپ تحقیقاتی بین المللی به شمار می رود که در راستای توسعه و پرورش هوش مصنوعی و تحقیقات روباتیک شکل می گیرد تا در طول این رقابتها میزان یکپاچگی، تعادل، توانایی و هوش روباتها مورد بررسی قرار گیرد.

به همین دلیل در ابتدا مسابقه فوتبال در این رقابتها مورد استفاده قرار گرفت و به صورت سالانه در کنفرانسها و مسابقات جام جهانی فوتبال روباتها برگزار شد. از سال 2000 روباتهای تحقیقاتی و امداد نیز به رقابتها افزوده شدند و در سال 2006 روباتهای خدماتی به عنوان شاخه ای جدید از رقابتها معرفی شدند. به منظور اینکه یک تیم از روباتها بتوانند فوتبال بازی کنند، فناوریهای متعدد و مختلفی از قبیل خودکار بودن روباتها، همکاری چند روبات با یکدیگر، کنترل و برنامه ریزی در زمان مسابقه توسط روبات و هوش مصنوعی باید با یکدیگر درگیر شده و همکاری داشته باشند.

فدراسیون روبوکاپ هدف نهایی از برگزاری این رقابتها را برگزاری رقابتی میان تیمی از روباتهای خودکار و انسان نما در برابر آخرین تیم برنده جام جهانی انسانها بر طبق اصول و قوانین رسمی فیفا در سال 2050 اعلام کرده است. دوره جدید مسابقات روبوکاپ برای اولین بار در شهر گرایز کشور اتریش از 29 ژوئن آغاز خواهد شد و تا 5 جولای ادامه خواهد داشت. زمان آغاز رقابتها از اول ماه جولای از 8 صبح تا 11 شب اعلام شده است.

شهر گرایز اتریش دومین شهر بزرگ این کشور محسوب می شود و از موقعیت مناسبی برای برگزاری انواع کنفرانسها، جلسات، همایشهای بین المللی و فعالیتها و رقابتهای تیمی برخوردار است. گرایز در سال 2003 به عنوان پایتخت فرهنگی اروپا انتخاب شد و دلیل اصلی انتخاب این شهر برای برگزاری این دوره از رقابتهای روباتیک جهانی، قدیمی و فرهنگی بودن شهر و توانایی بالای آن در پذیرایی از مهمانان و مدیریت رقابتها اعلام شده است.

به گزارش مهر، رقابتهای فوتبال روبوکاپ 2009 در پنج بخش رقابتهای شبیه سازی، رقابتهای لیگ کوچک، رقابتهای لیگ متوسط، لیگهای سکوی استاندارد و لیگ روباتهای انسان نما برگزار خواهد شد. بخش شبیه سازی خود به سه قسمت دو بعدی، سه بعدی و سه بعدی پیشرفته تقسیم می شود که علاوه بر تیمهای مختلف جهان، چندین تیم ایرانی نیز در آن شرکت دارند.

در بخش لیگ شبیه سازی دو بعدی تیم HelliBASH از دبیرستان علامه حلی و به رهبری پوریا کاویانی، تیم LEAKIN DROPS از دبیرستان میرزا کوچک خان و به رهبری میثم وثوق پور، Nemesis از دانشگاه امیر کبیر به هدایت محراب نوروزی طلب، RoboSampad از موسسه فرهیختگان منتظر و دبیرستان شهید بهشتی به رهبری حسین مبشر و UnKnown09 از دانشگاه آزاد لاهیجان و به هدایت مصطفی رفایی شرکت خواهند داشت. مجموعه تعداد نفراتی که از ایران در این لیگ شرکت دارند در حدود 33 نفر اعلام شده است.

در لیگ سه بعدی نیز تیمهایی از دانشگاه آزاد قزوین، دانشگاه فردوسی مشهد، دبیرستان علامه حلی، دانشگاه آزاد اسلامی ایران، دانشگاه رجایی، و دانشگاه ازاد اسلامی دماوند با بیش از 30 شرکت کننده حضور دارند. همچنین در بخش سه بعدی پیشرفته نیز گروه روباتیک زیگورات شرکت خواهد داشت. بخش لیگ شبیه سازی بدون نیاز به حضور فیزیکی روباتها، تنها بر روی شبیه سازی لیگ، بررسی هوش مصنوعی و استراتژی تیمها تمرکز دارد.

به گزارش مهر، لیگ روباتهای کوچک میان تیمهایی پنج تایی از روباتها برگزار خواهد شد که روباتهای هر یک از تیمها باید تحت ابعاد تعیین شده در رقابتها شرکت داشته باشند. قطر هر یک از روباتها باید 180 میلیمتر و ارتفاع آن نباید بیش از 15 سانتیمتر باشد. ابعاد زمین سبز رنگ برگزاری مسابقه 4.9 در 3.4 متر بوده و توپ گلف نارنجی رنگی به عنوان توپ فوتبال مورد استفاده قرار می گیرد.

تیم Immortal از دانشگاه علوم و فناوری ایران MRL از دانشگاه آزاد قزوین، OMID از دانشگاه شاهد و Persian از گروه روباتیک پرشین با 46 نفر شرکت کننده در لیگ روباتهای کوچک حضور خواهند داشت.

در لیگ روباتهای متوسط نیز تیم های 5 تایی در میان زمینی 18 در 12 متری به رقابت با یکدیگر خواهند پرداخت. هر یک از روباتها به حسگرها و رایانه های آن بردی مجهز هستند که با استفاده از آن به آنالیز موقعیت مسابقه خواهند پرداخت. تنها گروهی 14 نفره از دانشگاه آزاد قزوین در این بخش ار رقابتها نماینده ایران خواهد بود.

در رقابتهای سکوی استاندارد روباتهای شرکت کننده تماما خودکار بوده و هیچ کنترل خارجی از طریق انسان یا رایانه بر روی آنها قرار نخواهد داشت. تنها نماینده ایران در این بخش مسابقات لابراتوار تحقیقات مکاترونیک بخش الکتریک مهندسی فناوری اطلاعات و رایانه دانشگاه آزاد قزوین خواهد بود.

رقابتهای روباتهای انسان نما در دو بخش روباتهای کودک و روباتهای نوجوان با ارتفاعی برابر 30-60 سانتیمتر و 100 تا 160 سانتیمتر برگزار خواهد شد. روباتهای این رقابتها کاملا انسان نما بوده و باید طی انجام فعالیتهای رایج فوتبال، توانایی حفظ تعادل، شناسایی بصری توپ، شناسایی بازیکن دیگر، موقعیت یابی خود در زمین، و بازی تیمی را داشته باشد. در بخش روباتهای کودک RONITOK از شرکت فناوران ایران و در بخش روباتهای نوجوان موسسه روباتیک و هوش مصنوعی دانشگاه آزاد خوراسگان با تیم Persia حضور خواهند داشت. به طور کلی در بخش فوتبال روبوکاپ 2009 در حدود 25 تیم از سراسر جهان شرکت خواهند داشت.

به گزارش مهر، روبوکاپ امداد از قسمتهای جدید رقابتهای روبوکاپ به شمار می رود که با هدف ارائه توانایی تصمیم گیری اضطراری به روباتها با کمک یکپارچگی اطلاعات مرتبط با موقعیت اضطراری، توانا ساختن روباتها در پیش بینی، برنامه ریزی و همکاری با انسان به رقابتها افزوده شده است. در این رقابتها موقعیت یک حادثه طبیعی از طریق شبکه ای از رایانه ها شبیه سازی شده و روباتهای مختلفی مانند روباتهای آتش نشان، فرمانده، قربانی، داوطلب و...به انجام تحقیقات و انجام عملیات نجات خواهند پرداخت.

این رقابتها نیز به دو قسمت شبیه سازی و لیگ تقسیم شده است که در بخش شبیه سازی، رقابتهای روباتهای مجازی تیم MRL دانشگاه آزاد قزوین، SBCe-Savior از دانشگاه شهید بهشتی تهران، ETB از دانشگاه آزاد اسلامی واحد شرق، IUC از دانشگاه بین المللی چابهار، BamRescue از دانشگاه اصفهان شرکت خواهند داشت.

در بخش عوامل روباتیک (Agent) رقابت شبیه سازی SBCe-Savior از دانشگاه شهید بهشتی تهران، S.O.S. از دانشگاه امیر کبیر، MRL دانشگاه ازاد قزوین، تیم NewIdea، تیم Lotus از لابراتوار تحقیقات روباتیک دانشگاه علوم کاربردی و فناوری شعبه پاسارگاد، POSEIDON09 از دبیرستان استعدادهای درخشان فرزانگان شرکت می کنند. همچنین در قسمت رقابتهای شبیه سازی شده سازمانی تیم MRL دانشگاه ازاد قزوین حضور خواهد داشت.

در قسمت لیگ روبوکاپ امداد و در بخش لیگ حقیقی امداد، ایران با پنج تیم حضور خواهد داشت. تیمهای AriAnA از دانشگاه آزاد تهران مرکز، تیم MRL دانشگاه آزاد قزوین، Resquake دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، YRA از دانشگاه آزاد اسلامی یزد و Pasargad از دانشگاه امیرکبیر نمایندگان ایران در این بخش از رقابتها به شمار می روند.

RoboCup@ Home قسمتی جدید از رقابتهای روبوکاپ است که بر کاربردهای حقیقی و تعامل روباتهای انسان نما با انسان تاکید خواهد داشت. هدف از افزوده شدن این قسمت به رقابتها گسترش کاربردهای مفید روباتها به منظور همکاری و یاری رساندن این ابزار به انسانها عنوان شده است. سه تیم Sourena از دانشگاه امیر کبیر، RoboCit از دانشگاه فردوسی مشهد و تیم MRL دانشگاه ازاد قزوین در این بخش از مسابقات حضور خواهند داشت.

قسمت لیگ فوتبال جونیور قسمتی است که به نوجوانان اختصاص یافته و به سه بخش فوتبال، رقص و امداد تقسیم شده است. دبیرستان علامه حلی و امام جواد در لیگ A و علامه حلی و فرزانگان امین در لیگ B فوتبال این رقابتها شرکت دارند. همچنین موسسه پژوهشسرا 2 در لیگ امداد اولیه و شرکت ره آورد رابط صنعت در لیگ ثانویه این مسابقات حضور دارند.

لیگ نهایی این دوره از رقابتها با نام نمایش یا Demonstration به نمایش دادن ایده ها و طرحهای جدید برای ساختن روباتهای پیشرفته تر و زمینه های تحقیقاتی مختلف خواهد پرداخت. این لیگ در سه قسمت نانو گرام، واقعیت ترکیبی و رقابتهای هاکی فستو انجام می گیرد. تیم MRL دانشگاه آزاد قزوین تنها تیم ایرانی است که در قسمت واقعیت ترکیبی حضور دارد.

به گزارش مهر، بر اساس برنامه دقیق اعلام شده برگزاری رقابتهای روبوکاپ 2009 ، تاریخ 29 تا 30 ژوئن به آماده سازی و راه اندازی تیمها اختصاص داده شده است. مراسم افتتاحیه رقابتها در اول جولای 2009 انجام خواهد گرفت. از اول تا سوم جولای رقابتهای مقدماتی و از چهارم تا پنجم جولای رقابتهای نهایی انجام خواهند گرفت. مراسم اختتامیه و اهدا جوایز نیز در روز 5 جولای برگزار خواهد شد.

میزبان اصلی این دوره از رقابتها دانشگاه فناوری گرایز اعلام شده و گفته می شود در حدود 700 ربات در قالب صدها تیم از میان حدودا 40 کشور شرکت کننده در این رقابتها حضور خواهند داشت و پیش بینی می شود این دوره از رقابتها با استقبال گسترده تماشاچیان مواجه شود.