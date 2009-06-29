به گزارش خبرنگار مهر ، حسین جوادی در نشست خبری روز دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: اجرای طرح تامین یک وعده غذای گرم در روستا مهدها باعث کاهش 50 درصدی سوءتغذیه 200 هزار کودک تحت پوشش این طرح در سال گذشته شده است.

وی با اشاره به اینکه 20 درصد از کودکان سه تا شش سال کشور تحت پوشش مهدهای کودک سازمان بهزیستی قرار دارند، گفت: در مناطق محروم و آسیب‌خیز از نظر وجود مهد کودک دچار خلا هستیم و رویکرد سازمان بهزیستی در ایجاد مهدهای کودک روستایی و مناطق آسیب‌خیز بوده است به همین دلیل در حال حاضر تعداد مهدهای کودک کنونی تهران نسبت به گذشته تفاوت معناداری ندارد.

مدیر کل دفتر امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی تاکید کرد: براساس بررسی‌های موجود از حدود 60 هزار روستای کنونی، حدود 16 هزار روستا از نظر تعداد کودکان قابلیت ایجاد روستا مهد را دارد که تاکنون در هفت هزار روستا مهد کودک دایر شده است.

جوادی تصریح کرد: طرح توانمندسازی کودکان و نوجوانان فقیر و در معرض فقر سال گذشته با اختصاص یک میلیارد تومان بر اساس نیازسنجی این کودکان در مناطق آسیب‌خیز و محروم اجرا شد که طی آن 80 هزار نفر از کودکان و نوجوانان 12 تا 18 سال تحت پوشش قرار گرفتند.

وی از تدوین آیین‌نامه‌ بهداشتی مهدهای کودک خبر داد و گفت: ایجاد مهدهای کودک سیار، قرآنی، مسجد مهد، توجه به پیشگیری از کودک آزاری، ایجاد دو مهد کودک توسط یک شخص حقیقی، توجه به سلامت جسم و روان مربیان، ارتقای مدارک تحصیلی از دیپلم به کارشناسی و بالاتر، کاهش سن دایرکنندگان مهدهای کودک روستایی از 22 به 20 سال و غیره را از جمله موارد ذکر شده در دستورالعمل‌ جدید مهدهای کودک عنوان کرد.

به گفته مدیر کل دفتر کودک و نوجوان بهزیستی سال گذشته فاز اول رتبه‌بندی مهدهای کودک در شهرها آغاز شد و اجرای فاز دوم این طرح نیز بر اساس اصلاحات صورت گرفته در دستورالعمل‌ مهدهای کودک از مهر ماه امسال آغاز می شود.

جوادی در ادامه افزود: این طرح در 20 استان کشور اجرا شد که نتایج آن نشان داد که 24 درصد از مهدهای کودک با در نظر گرفتن شاخص‌هایی همچون آموزش، نیروی انسانی، بهداشت، ایمنی، تغذیه، فضای فیزیکی مناسب و غیره فاقد صلاحیت دریافت ستاره بودند، یعنی از منظر یاد شده در پایین‌ترین سطح قرار داشتند.

وی با اشاره به اینکه 34 درصد از این مهدها یک ستاره، 33 درصد دو ستاره و حدود 10 درصد نیز سه ستاره محسوب می‌شوند، گفت: در اصلاحیه جدید ممکن است تعداد ستاره مهدهای کودک به 5 ستاره تغییر کند.

مدیر کل دفتر کودک و نوجوان بهزیستی با اشاره به پرداخت تسهیلاتی جهت بهسازی و نوسازی فضای فیزیکی روستا مهدها، افزود: بر اساس موافقت‌نامه مبادله شده با بنیاد مسکن به تمامی روستا مهدهای متقاضی وام، هفت میلیون تومان وام با بهره پنج درصد پرداخت می‌شود.

جوادی اظهار داشت: شهریه مهدهای کودک تا نیمه شهریور ماه امسال بر اساس رتبه‌بندی به مهدهای کودک ابلاغ می‌شود.

به گفته جوادی ، در حال حاضر 693 هزار کودک در 13 هزار و 950 مهدکودک تحت پوشش برنامه‌های آموزشی قرار دارند که از مجموع مهدهای یاد شده 50 درصد روستایی و مابقی را مهدهای کودک شهری تشکیل می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه 95 درصد از کل مهدهای کودک خصوصی هستند، تاکید کرد: حدود 55 هزار نفر از بخش خصوصی به عنوان مربی و مدیر با سازمان بهزیستی همکاری می‌کنند که بیش از 97 درصد آن‌ها را بانوان تشکیل می‌دهند.

مدیر کل دفتر کودک و نوجوان بهزیستی با تاکید به اجرای طرح گسترش مهدهای کودک در مناطق آسیب‌خیز و حاشیه شهرها گفت: علت اجرای این طرح را علاقه بخش خصوصی برای دایر کردن مهدهای کودک در مناطقی عنوان کرد که از نظر اقتصادی برای آن‌ها به صرفه است، به همین دلیل این افراد کمتر به سراغ روستامهدها و یا حاشیه شهرها برای ایجاد مهد کودک می‌روند.

جوادی اظهار داشت: 410 مهد کودک در مناطق آسیب‌خیز ایجاد شده است چنانچه در این گونه مناطق دست کودکان را به موقع نگیریم، ممکن است آسیب‌های اجتماعی آن‌ها را احاطه کند، لذا برای توسعه برنامه‌های آموزشی از خردسالی نیازمند اعتبارات بیشتر برای ارائه تسهیلات ایجاد مهدها در مناطق آسیب‌خیز و حاشیه شهرها هستیم.

وی گفت: سال گذشته بخشی از شهریه مهد کودک کودکان خانواده‌های سه دهک پایین درآمدی جامعه را پرداخت کرده ایم و همچنین با اختصاص چهار میلیارد و 50 میلیون تومان، 60 هزار نفر از کودکان خانواده‌های کمتر برخوردار از این طرح بهره‌مند شدند که حدود 45 درصد آن‌ها ساکن روستا بودند.

به گفته مدیر کل دفتر امور کودک و نوجوان سازمان بهزیستی اعتبار پیش‌بینی شده برای این طرح در سال جاری چهار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

جوادی افزود: تدوین محتوای آموزشی کودکان سه تا شش سال در سال جاری در پنج استان به صورت پایلوت اجرایی می‌شود.