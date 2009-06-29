پایگاه پژوهش مردان نمکی در استان زنجان راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، فرهنگ فرخی ظهردوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: پس از برگزاری جلسات متعدد و پیگیریهای به عمل آمده، در خصوص تملک معدن نمک چهر آباد زنجان با سازمان صنایع و معادن استان مقرر شد پس از خلع ید کامل بهره بردار معدن نمک، این مکان جهت انجام مطالعات تخصصی و پژوهشی در خصوص نحوه زندگی و برداشت نمک از معدن، در اختیار سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری استان زنجان قرار گیرد.

وی ادامه داد: ایجاد پایگاه اطلاع رسانی مردان نمکی استان، جزء مصوبات دور دوم سفر ریاست جمهور به استان زنجان بوده است که به طور کامل به اتمام رسیده است. در حال حاضر تجهیز پایگاه اطلاع رسانی در حال انجام است و بعد از اتمام مراحل تجهیز، عملیات پژوهشی در این پایگاه آغاز خواهد شد.

فرخی افزود: مردان نمکی زنجان با ارزشترین مومیایی های طبیعی کشف شده در جهان هستند که در حال حاضر در موزه باستان شناسی استان در عمارت ذوالفقاری در معرض دید عموم قرار دارند و روزانه پذیرای تعداد زیادی از همشهریان و بازدید کنندگان است.



