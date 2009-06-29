گردش پول و سرمایه در ایران تنها دو بار در سال انجام می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مجید محمد زاده، ظهر دوشنبه در مراسم معرفی واحدهای نمونه صنعتی استان افزود: در شرایط اقتصادی کنونی واحدهای نمونه، واحدهایی هستند که توانستند ادامه حیات دهند.

نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن خراسان رضوی گفت: شرایط نابرابر رقابت با کشورهای خارجی صنعت ما را تا به جایی رسانده که محصولاتی که تا چندی پیش به کشور ترکیه صادر می کردیم، امروز وارد کننده آن هستیم.

وی تاکید کرد: در حالی که گردش پول و سرمایه در اروپا تا 8 بار در سال صورت می گیرد، برای ایران تنها 2 بار در سال است.

وی همچنین ضمن اشاره به بدهی واحدهای تولیدی به بانک ها، خاطرنشان کرد: تشکلهای بخش خصوصی تصمیم گرفتند تا با تشکیل یک صندوق سرمایه، همه واحدهای تولیدی معوقه دار را تا 30 برابر مبلغی که در این صندوق به ودیعه می گذارند حمایت کنند که این مسئله نیاز به مجوزهای قانونی از طرف استاندار دارد.

در ادامه این مراسم، رئیس انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی به پایین بودن رتبه اقتصادی و فعالیت های صنعتی ایران در دنیا اشاره کرد و افزود: با توجه به سیاست های کنونی، اگر بخواهیم به همین شکل ادامه دهیم به وضعیت اسف انگیزی خواهیم رسید.

مهندس حمید گلابگیر در جمع مدیران صنعتی و مدیران دولتی با اظهار نگرانی عمیق در مورد شرایط تولید افزود: از مسئولان دولتی می خواهیم به سرعت نقدینگی واحدهای صنعتی را به آنها واگذارکنند.

وی تصریح کرد: امروز 90 درصد واحدهای تولیدی ما دچار رکود شده اند و مجبور هستیم قرارداد کارگران را تمدید نکنیم.

رئیس خانه صنعت و معدن خراسان رضوی نیز ضمن اشاره به بازار بزرگ آسیا، آفریقا، اروپای شرقی و آمریکای جنوبی گفت: از دست رفتن زمان برای ایران جهت به دست آوردن بازارهای این کشورها به ضرر ما تمام می شود.

محسن شرکاء افزود: واحدهای صنعتی ما دارای زیان انباشته به علت انباشت کالا و فروش نرفتن محصولاتشان هستند که رکود اقتصادی و کاهش قدرت خرید موجب این وضعیت شده است.

وی تاکید کرد: پیشنهاد می کنیم دولت زمینه های قانونی خرید اعتباری محصولات صنعتی را در دستور کار قرار دهد.

وی خاطرنشان کرد: اگر بحث یارانه های انرژی و سوخت قرار است حذف شود باید برای واحدهای تولیدی معافیت های مالیاتی، عوارض و تامین اجتماعی را نیز قائل شویم.