شهرکهای صنعتی سبز در مازندران ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی هاشم پور ظهر دوشنبه در دیدار اعضای شورای راهبری صنعت و معدن مازندران با نماینده ولی فقیه در مازندران در ساری افزود: امسال شش صنعت سبز را صنعتگران مازندران ایجاد و توسط رئیس سازمان محیط زیست کشور لوح تقدیر دریافت کردند.

وی خاطرنشان کرد: هفته آینده تفاهمنامه ای فی مابین اداره کل محیط زیست و صنایع و معادن مازندران منعقد خواهد شد که بر اساس آن صاحبان صنایع و سرمایه گذاران برای اخذ مجوز زیست محیطی نیازی به مراجعه محیط زیست نخواهند داشت و تمامی این مراحل توسط سازمان صنایع و معادن استان عملیاتی می شود.

رئیس سازمان صنایع و معادن مازندران با اشاره به اینکه صنعت بزرگترین و مهمترین موتورمحرکه اقتصاد کشور بوده و نقش بی بدیلی را در اقتصاد پایدار، تولید و اشتغال و توصعه اقتصادی ایفاء می کند، تصریح کرد: در سند چشم انداز توسعه استان از صنعت به عنوان کلیدی ترین اهرم رشد و توسعه استان نامبرده می شود.

هاشم پور با بیان اینکه بر اساس اهداف برنامه ریزان کشور قرار است در برنامه پنجم توسعه اقتصاد بدون نفت را تجربه کنیم یادآور شد: با تشکیل صندوق ملی در برنامه پنجم عایدات نفت در آن صندوق قرار خواهد گرفت و برای پروژه های عمرانی و زیرسازی و توسعه صنایع در استان کمتر توسعه یافته نظیر مازندران هزینه خواهد شد.

وی با اعلام اینکه اگرچه مازندران حدود یک دهه به دلیل تعادل صنعت و کشاورزی در توسعه صنعتی عقب گذاشته شده بود اظهار داشت: دلارهای ارزان قیمت سال های قبل برای توسعه اقتصادی و توسعه صنعتی استان های دیگر هزینه شد و مازندران از این مزایا محروم مانده است.

رئیس سازمان صنایع و معادن مازندران با بیان اینکه دولت نهم با تصویب قانون رفع محدودیت موانع صنعتی، صنعت مازندران را وارد مرحله نوین فعالیت خود کرده است، گفت: برای این منظور عملیات اجرایی ساخت کارخانجات فولاد، کاغذسازی، خودروسازی، پتروشیمی، سیمان در استان آغاز شده است.

هاشم پور با اشاره به اینکه با اخذ مجوز از محیط زیست استان به زودی عملیات اجرایی دو شهرک صنعتی سبز در مازندران آغاز خواهد شد، افزود: توسعه صنعتی مازندران با تعامل توان محیط زیست، منابع طبیعی و صنایع میسور خواهد بود.

وی در بخش دیگری از سخنانش به صدور دو هزار و 912 پروانه بهره برداری صنعتی و معدنی تاکنون در استان اشاره و خاطرنشان کرد: 65 هزار و 967 نفر هم اکنون در استان در این بخش ها اشتغال دارند و هزار و 710 میلیارد تومان سرمایه گذاری صورت گرفته است.

رئیس سازمان صنایع و معادن مازندران با بیان اینکه مشکلات صنعتی و معدنی استان در شورای راهبری صنعت و معدن مازندران بررسی شده است، افزود: با برگزاری جلسات مدون با مدیریت ارشد استان، مجمع نمایندگان مازندران و اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی مشکلات صنعتی استان دسته بندی و آماده ارائه به مجلس برای تصویب است.

هاشم پور تصریح کرد: همچنین به منظور ایمن سازی معادن استان مقرر شد سازمان تا سقف 500 میلیون تومان به معدنکاران استان برای ایمن سازی واحدهای خود تسهیلات اعطاء کند.

به گفته وی، با همکاری سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نیز طرح های بزرگ صنعتی در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته استان اجرایی می شود.

وی در پایان گفت: 24 واحد صنعتی و معدنی نمونه مازندران در هفته صنعت و معدن تجلیل می شوند.