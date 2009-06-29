تولید واکسن آزمایشی آنفلوانزای نوع A به دست محققان استرالیایی

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان دانشگاه کوئین در حال حاضر این واکسن را تنها برای اهداف تحقیقاتی در دسترس قرار داده اند.

این واکسن که تاکنون یک لیتر 1000 دوزی از آن تولید شده است با استفاده از یک فناوری ویژه ساخته شده است. در این فناوری ویژه به جای استفاده از تخم مرغ از سلولهای حشرات به عنوان محیط کشت استفاده می شود که موثرتر و سریعتر است.

این خبر را پروفسور آنتون میلدبرگ از موسسه مهندسی زیستی و نانوتکنولوژی دانشگاه کوئین اعلام و خاطرنشان کرد که در صورتی که یک گونه جدید از ویروس آنفلوانزای (A(H1N1 مشاهده شود این واکسن می تواند اصلاح و با نوع جدید سازگار شود.

براساس گزارش Straits Times، این فناوری را شرکت دارویی Psc توسعه داده و قرار است با توافق سازمان جهانی بهداشت از ماه آینده آزمایشات بالینی این واکسن را در استرالیا، مکزیک و آمریکا آغاز کند.

تاکنون هفت نفر در استرالیا در اثر ابتلا به این بیماری جان خود را از دست داده اند.