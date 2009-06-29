شهید بهشتی معمار دستگاه قضایی کشور بود

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، این استان حوزه علمیه قم روز دوشنبه به مناسبت واقعه هفتم تیر و فرا رسیدن ایام شهادت رهبر دینی مردم یزد، آیت‌ الله صدوقی اظهار داشت: شهید بهشتی توانست با علم و دانش خود دستگاه قضایی بیمار کشور را در اوایل انقلاب بازسازی کند و اکنون شاهد خدمات ارزنده این دستگاه به عنوان یکی از قوای کشور هستیم.

وی با گرامیداشت شهادت آیت‌ الله شهید صدوقی و شهید دکتر بهشتی و 72 تن از یاران ایشان در واقعه هفتم تیر افزود: شهادت افرادی همچون صدوقی و بهشتی روشن کننده حق از باطل و روشن کننده مرزهای نفاق و دورویی بود.

حسینی ‌صدر تاکید کرد: این دو شهید بزرگوار از شخصیتهای برجسته کشته شده توسط نفاق هستند از این جهت ظلم ستیزی و مبارزه با استکبار توسط این چهره‌ ها ماندگار شده است.

حسینی ‌صدر با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی ایران به آسانی به دست نیامد و خون شهدایی چون شهید بهشتی، شهید صدوقی و ... بهای به دست آوردن این انقلاب و تثبیت آن بود، عنوان کرد: امروز آحاد ملت ایران وظیفه دارند راه سرخ این شهدا را ادامه دهند و سیره عملی آنها را سرلوحه امور خود قرار دهند.

وی حادثه هفتم ‌تیر را یکی از حوادث تلخ انقلاب اسلامی دانست و یادآور شد: این حادثه گرچه تلخیهای بسیاری داشت اما دست منافقان کوردل را برای همه ملت ایران رو کرد و خط آنها را از خطوط ملت جدا کرد.

حسینی‌ صدر عنوان کرد: البته این واقعه تنها بخشی از اعمال وحشیانه منافقان بود و این گروه تروریستی در طول سالهای پیروزی انقلاب اسلامی ایران همواره در صدد ترور و تخریب شخصیتهای ارزنده نظام بوده‌اند و اعمال غیرانسانی آنها تاکنون نیز ادامه داشته است.

حسینی‌صدر شهادت آیت‌الله شهید صدوقی در محراب نماز را نیز نشانه‌ دیگری از کور دلیهای منافقان دانست و افزود: اینها همواره در صدد به شهادت رساندن شخصیتهای برجسته و دانشمند انقلاب اسلامی بوده‌اند.

مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان یزد نیز در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفتم ‌تیر و شهید صدوقی همچنین دو شهید بزرگوار استان یزد در حادثه هفتم ‌تیر تاکید کرد: این شهدا کشته شدگان نفاق هستند و پس از شهادت آنها وظیفه اصلی مردم شناسایی نفاق و منافق و دوری جستن از تفکرات و توطئه‌ های آنهاست.

در این مراسم که در مسجد حظیره(روضه محمدیه) در جوار آرامگاه چهارمین شهید محراب، آیت‌الله صدوقی برگزار شد، اقشار مختلف مردم، مسئولان و جمعی از کارکنان دستگاه‌های اجرایی استان یزد حضور داشتند.

استان یزد در واقعه هفتم تیر دو برادر شهید سیدرضا و سیدمحمد پاکنژاد را تقدیم انقلاب اسلامی ایران کرد.