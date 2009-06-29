30 درصد برنامه سالانه اجرای شبکه فاضلاب کرج اجرا شد

حسین نوری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: در سه ماه نخست امسال نزدیک به 18 کیلومتر شبکه جمع آوری اصلی و فرعی فاضلاب در رجایی شهر، مهرشهر، کرج مرکزی و هشتگرد اجرا شده است.

وی ادامه داد: اقطار لوله های مربوط به این امر 250، 315، 400 و 500 میلی متر بوده و دارای 121 آدم رو است.

این مسئول با اشاره به عملکرد هشت هزار و 500 متری شبکه لوله گذاری فاضلاب در خردادماه سال جاری بیان کرد: این مقدار لوله گذاری طی سه ماه بی سابقه بوده که با مساعدت و همراهی کامل شهردار کرج و نیز شهرداران مناطق یک، چهار، پنج و هفت کرج صورت گرفته است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب غرب استان تهران خاطرنشان کرد: گراف به دست آمده از مقایسه عملکرد لوله گذاری یادشده در سه ماه اول امسال نسبت به سالهای گذشته از رشد در این زمینه حکایت می کند و به همین دلیل از همه دست اندرکاران مربوطه به خاطر تلاش و کوششهای صورت گرفته سپاسگذار هستیم.

نوری اظهار امیدواری کرد: همه طرحهای آبفا در مدت زمان تعیین شده اجرایی شود و در این طریق مشکلات شهری در زمینه امور آب و فاضلاب کاهش یابد.