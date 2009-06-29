300 هزار نفر در پایگاه های آموزشی، آموزش پروش اصفهان شرکت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان قاسم سلمانی ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه افزود: آموزش و پرورش استان اصفهان در تابستان سال جاری در راستای حضور دانش آموزان در فعالیت های آموزشی خود برنامه ریزی لازم برای حضور نزدیک به 20 درصد از دانش آموزان در این پایگاه های آموزشی را نموده است.

وی با اشاره به اینکه در مجموع آموزش و پرورش استان اصفهان 800 هزار نفر دانش آموز دارد، اظهار داشت: تعداد یک هزار و دویست پایگاه برای فعالیت های آموزشی تابستانه این دانش آموزان پیش بینی شده است.

سلمانی همچنین ادامه داد: از مجموع پایگاه های یاد شده 89 پایگاه فرهنگی تربیتی دایمی وجود دارد که تمامی این پایگاه ها متعلق به آموزش و پرورش است و در طول سال نیز برنامه های شایسته ای را برای دانش آموزان پیش بینی و برگزار می کند.

معاون پرورشی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان اظهار داشت: از دیگر برنامه های این معانت اعزام دانش آموزان به سفرهای زیارتی بوده که در مجموع در سطح استان اصفهان نزدیک به 700 نفر از دانش آموزان به سفر حج اعزام شدند.

در زمینه های فرهنگی و تربیتی نیز نیازمند خیران هستیم

سلمانی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره اینکه هنوز آنگونه که باید و شاید به موازات آموزش خدمات تربیتی و امکانات تربیتی در حد انتظار جامعه را در اختیار نداریم گفت: نیاز است که فرهنگ مشارکت آحاد جامعه و نهادهای فرهنگی برای تربیت دانش آموزان گسترش و عمق بخشیده شود تا همان گونه که با فرهنگ مدرسه سازی بخش عمده مشکلات احداث مدارس مرتفع شد در عرصه تربیت و اجرای برنامه های فرهنگی نیز شاهد این حضور باشیم.

معاون پرورشی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان در خاتمه خاطر نشان کرد: تقاضای مشارکت مردم در این عرصه را داریم و هر کس به هر مقداری که می تواند باید در این عرصه همکاری نماید تا در نهایت بتوان این بار سنگین را متناسب با عزت کشور به دوش کشید.