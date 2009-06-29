جلوی غرور بازیکنان را می گیریم/ برای شکست تیم تایلند به میدان می رویم

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سنگاپور، محمد یاوری سرمربی تیم فوتبال زیر 14 سال ایران پس از غلبه 4 بر2 روز دوشنبه بر چین و صدرنشینی در گروه الف مسابقات بازیهای آسیایی نوجوانان سنگاپور گفت: بازیکنان ما در زمین همان اهدافی که ما به دنبالش بودیم در زمین پیاده کردند و مزد حرف شنوی از مربیان را با بازی خوب و نتیجه مناسبی که کسب کردند گرفتند.

وی با اشاره به اینکه بازیکنان ایرانی بهترین های آسیا هستند افزود: ما به عنوان مربیان باید از شرایط تیم های مقابل کسب اطلاع کنیم و براساس آن تاکتیک تیم را مشخص کنیم. ما در بازی مقابل چین با شناختی که حریف داشتیم بازیکنان را با نقاط ضعف و قوت این تیم آشنا کردیم و تغییراتی در سیستم بوجود آوردیم که خوشبختانه نتیجه بخش بود.

وی در ادامه افزود: بازیکنان تیم نوجوانان ایران در بازی های آینده به مراتب بهتر می شوند. من اعتقاد دارم شاید برد امروز ما با ورود به مرحله نیمه نهایی همراه باشد به همین خاطر تلاش می کنم تا بازیکنان دچار غرور نشوند و با آمادگی کامل در بازیهای آینده به میدان بروند.

یاوری با اشاره به برتری 4 بر یک تیم نوجوانان تایلند مقابل سنگاپور به بازی روز چهارشنبه تیمش مقابل این تیم اشاره کرد و گفت: بازی ما مقابل تایلند بازی خطرناکی است شاید اگر برای تساوی به میدان برویم در نهایت به نتیجه مطلوب دست نیابیم برای ما شرایط فرق نکرده است و باید تیم را با آمادگی و برای پیروزی مقابل تایلند به میدان بفرستیم.

وی برتری تیم نوجوانان مقابل چین را ناشی از شناخت مربیان این تیم از توانایی های تیم مقابل عنوان کرد و گفت: زمانی که یک تیم با آگاهی از شرایط تیم مقابل به میدان می آید به مانند فردی است که وارد اتاق روشن می شود. اما زمانی که شناخت لازم را از تیم نداشته باشد انگار در اتاقی تاریک گرفتار آمده است. ما در مقابل سنگاپور شناختی از تیم مقابل نداشتیم و در اتاق تاریک این تیم گرفتار شدیم.

وی در خاتمه تصریح کرد: بازیکن و مربی ایرانی می تواند در دنیا و آسیا بهترین باشند ما امروز خیلی خوب بازی کردیم اما مغرور نمی شویم چرا که باید از این بهتر بازی کنیم.