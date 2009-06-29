فیلمهای جشنواره کودک در 9 سالن همدان به نمایش گذاشته می شود

به گزارش خبرگزاری مهر در همدان، به دنبال سفر اعضای کمیته پشتیبانی فنی و امور سینماهای جشنواره کودک به همدان و بررسی وضعیت سینماهای استان همدان اعلام شد: سینماهای قدس، کانون و تالارهای ابن سینا، دانش آموزی، معلم، بسیج و فجر به نمایش فیلمهای جشنواره در این شهر اختصاص دارد.

همچنین مجموعه سینمایی شهید آوینی با دو سالن نمایش فیلم و ظرفیت 700 نفر با تجهیزات پیشرفته سمعی و بصری به مجموعه سینماهای جشنواره اضافه شده است.

در مجموع این 9 سالن سینما با ظرفیت حدود سه هزار صندلی در شهر همدان پذیرای مخاطبان بیست و سومین جشنواره بین المللی فیلمهای کودکان و نوجوانان است.

این جشنواره در چهار بخش مسابقه سینمای ایران، مسابقه بین الملل و خارج از مسابقه و نمایشهای ویژه برگزار و بخشی از آثار این رویداد در شهرستانهای همدان به روی پرده خواهد رفت.

بیست و سومین جشنواره بین المللی فیلمهای کودکان و نوجوان از 11 تا 15 مرداد امسال در همدان برگزار می شود.