رهبران دینی بریتانیا از روند قانونی شدن اتانازی انتقاد کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف، دکتر روان ویلیامز اسقف اعظم کانتربری رهبر انگلیکنها در انگلستان، وینسنت نیکولز اسقف اعظم وستمینیستر کاردینال کاتولیک انگلستان و سنت جاناتان سکس خاخام اعظم این کشور برای نخستین بار به منظور ممانعت از پذیرش لایحه هایی که اتانازی را قانونی خواهد کرد گرد هم جمع شدند.

آنها در نامه ای اعلام کردند که این تغییرات قانونی افراد آسیب پذیر را در خطرات جدی قرار می دهد، به ویژه افرادی که به شدت بیمار هستند احساس می کنند که بیماری آنها باری بر دوش دیگران است.

لرد فلکونر رئیس سابق قضات بریتانیا در پیشنهاد اصلاحی خواستار متوقف کردن رنج افرادی شده که به بیماریهای لاعلاجی دچار هستند.

رهبران دینی در نامه خود از قانونگذارانی که به دنبال قانونی کردن اتانازی هستند انتقاد کرده و نوشته اند که این پیشنهاد اصلاحی می تواند تغییر در قانون بریتانیا ایجاد کند و ما اعتقاد داریم که این تعییر که سرانجام به مشروعیت اتانازی منتهی می‌شود نباید مورد تصویب قرار گیرد.

درحال حاضر براساس قوانین بریتانیا کمک به فردی برای خودکشی بیش از 14 سال زندان در پی دارد. تا امروز دست کم 115 نفر از بریتانیا برای انجام اتانازی و خاتمه زندگی خود در کلینیک دیگنیتاس در زوریخ به سوئیس سفر کرده و 800 نفر دیگر نیز در فهرست انتظار این کلینک هستند.

اتانازی در زبان لاتین به معنی "مرگ خوب" است. اتانازی در اصطلاح، شرایطی است که در آن، بیمار بنا به درخواست خودش به صورت طبیعی و آرام بمیرد. این شرایط معمولاً در بیماری‌های سخت یا دردناک یا درمان‌های طولانی مدت و ناامید کننده پدید می‌آید. در فارسی به آن "مرگ آسان"، "قتل ترحمی" یا "به مرگی" نیز گفته شده است.

توقف روند درمان یک بیمار، قطع سرم و تغذیه وریدی، قطع اکسیژن، جلوگیری از دیالیز و جداکردن فرد از دستگاه‌های حمایتی ارگان‌های حیاتی، همچنین دادن داروهای مسکن با دوز بالا، که موجب کاهش هوشیاری و تسریع مرگ می‌شوند، از روش‌های اتانازی به حساب می‌آیند.