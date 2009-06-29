اختلاف انگلیس و آمریکا در بحث مبارزه با مواد مخدر در افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه دیلی تلگراف، دولت انگلیس اعلام کرد که از بین بردن مزارع کشت خشخاش یکی از اصلی ترین راههای بازدارنده در تولید مواد مخدر بوده و همچنین به عنوان یکی از "هفت رکن" اصلی استراتژی بریتانبا برای مبارزه با مواد مخدر در هلمند افغانستان محسوب می شود.

به نوشته دیلی تلگراف، به رغم آنکه "ریچارد هالبروک" روز گذشته به صراحت اعلام کرد که سیاست "ریشه کن کردن کشت و تولید مواد مخدر" در افغانستان سیاستی شکست خورده است. انگلیس اعلام کرده که همچنان سیاست ریشه کن کردن را در افغانستان ادامه می دهد.

این در حالی است که دولت افغانستان از اقدامات انگلیس در مبارزه با مواد مخدر در ایالت هلمند حمایت می کند.

در همین رابطه ژنرال "خداداد" وزیر مبارزه با مواد مخدر افغاستان می گوید : استراتژی ما در مبارزه با مواد مخدر یک مسیر مشخص است. ما از اتخاذ این استراتژی خوشحال هستیم و بر اساس این استراتژی به کار خود ادامه می دهیم. این یک مسیر بی عیب و نقص است.

اما انگلیس اختلافهای موجود میان لندن و واشنگتن درباره نحوه مبارزه با کشت و تولید مواد مخدر را رد می کند.

به نوشته دیلی تلگراف، دولتهای غربی درباره نحوه مبارزه با کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان با یکدیگر اختلاف نظر دارند و این در حالی است که بیش از 90 درصد مواد مخدر جهان در این کشور تولید می شود.

بر همین اساس، انگلیس و سایر اعضای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ( ناتو ) با استراتژی پیشین آمریکا مبنی بر از بین بردن مزارع کشت خشخاش با اسپری کردن کودهای شیمایی از بین برنده نباتات مخالف بوده و معتقد بودند که این روش فقط به افزایش خشونتها کمک می کند.

این در حالی است که انگلیس مسئول مستقیم مبارزه با کشت و تولید مواد مخدر در هلمند را که 60 درصد از تریاک تولید شده در افغانستان در آن تولید می شود را بر عهده دارد. و به همین دلیل در سه سال گذشته بریتانیا مبلغ 290 میلیون دلار را برای مبارزه با تولید مواد مخدر در هلمند هزینه کرده و همزمان با آن از کشاورزان این ولایت حمایت کرده و قاچاقچیان را نیز تحت تعقیب قرار داده است.