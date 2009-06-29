کره شمالی در مقابل تحرکات نظامی آمریکا ساکت نمی نشیند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی بی اس، در پی نگرانی های موجود در مورد آزمایش یک موشک دوربرد دیگر از سوی کره شمالی، "رابرت گیتس" وزیر دفاع آمریکا دستور داد که در هاوایی هواپیمای بمب افکن مستقر شوند.

روزنامه رودونگ سینمون چاپ پیونگ یانگ در گزارشی آمریکا را به استقرار هواپیماهای بمب افکن و زیردریایی در آبهای نزدیک شبه جزیره کره متهم می کند و در ادامه می افزاید این اقدامات آمریکا به معنی آغاز یک جنگ هسته ای علیه کره شمالی است که به نفع پیونگ یانگ نخواهد بود.

همچنین در این گزارش آمده است که کره شمالی در برابر اقدامات آمریکا سکوت اختیار نخواهد کرد و همچنان به تقویت تسلیحات هسته ای خود می پردازد.

پس از اعلام آزمایش اتمی زیرزمینی کره شمالی بار دیگر جهان شاهد صف آرایی بلوک غرب در قبال این کشور و واکنش های تند به آن است. بلافاصله پس از اعلام آزمایش اتمی کره شمالی آمریکا اعلام کرد که در حال رایزنی با متحدین خود در این باره است.

بر اساس این گزارش موشک دوربرد کره شمالی مدل اصلاح شده موشک تائپودونگ -۲ است. موشک تائپودونگ -۲ یک موشک بالستیک قاره پیماى چند پایه است که مى تواند ۵۰۰ کیلوگرم مواد را تا فاصله ۶ هزار کیلومتر پرتاب کند. دولت کره شمالى در سال ۲۰۰۶ هم یکبار موشک تائپودونگ -۲ را آزمایش کرد ولى این موشک بعد از ۴۰ ثانیه سقوط کرد.

