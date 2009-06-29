  1. بین الملل
  2. سایر
۸ تیر ۱۳۸۸، ۱۵:۲۲

پیونگ یانگ :

کره شمالی در مقابل تحرکات نظامی آمریکا ساکت نمی نشیند

کره شمالی در مقابل تحرکات نظامی آمریکا ساکت نمی نشیند

در پی تقویت سیستم دفاع موشکی آمریکا در اطراف هاوایی کره شمالی اعلام کرد که در برابر این اقدام ساکت نخواهد نشست و به تقویت تسلیحات هسته ای خود می پردازد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی بی اس، در پی نگرانی های موجود در مورد آزمایش یک موشک دوربرد دیگر از سوی کره شمالی، "رابرت گیتس" وزیر دفاع آمریکا دستور داد که در هاوایی هواپیمای بمب افکن مستقر شوند.

روزنامه رودونگ سینمون چاپ پیونگ یانگ در گزارشی آمریکا را به استقرار هواپیماهای بمب افکن و زیردریایی در آبهای نزدیک شبه جزیره کره متهم می کند و در ادامه می افزاید این اقدامات آمریکا به معنی آغاز یک جنگ هسته ای علیه کره شمالی است که به نفع پیونگ یانگ نخواهد بود.

همچنین در این گزارش آمده است که کره شمالی در برابر اقدامات آمریکا سکوت اختیار نخواهد کرد و همچنان به تقویت تسلیحات هسته ای خود می پردازد.

پس از اعلام آزمایش اتمی زیرزمینی کره شمالی بار دیگر جهان شاهد صف آرایی بلوک غرب در قبال این کشور و واکنش های تند به آن است. بلافاصله پس از اعلام آزمایش اتمی کره شمالی آمریکا اعلام کرد که در حال رایزنی با متحدین خود در این باره است.

بر اساس این گزارش موشک دوربرد کره شمالی مدل اصلاح شده موشک تائپودونگ -۲  است. موشک تائپودونگ -۲ یک موشک بالستیک قاره پیماى چند پایه است که مى تواند ۵۰۰ کیلوگرم مواد را تا فاصله ۶ هزار کیلومتر پرتاب کند. دولت کره شمالى در سال ۲۰۰۶ هم یکبار موشک تائپودونگ -۲ را آزمایش کرد ولى این موشک بعد از ۴۰ ثانیه سقوط کرد.

کد مطلب 904512

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها