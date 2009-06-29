فتح به دنبال حذف حماس از عرصه سیاسی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری فلسطین الیوم، محمود الزهار در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: موضع مصر مبتنی بر این است که 7 ژوئیه (16 تیر) توافق آشتی ملی حاصل شود ما نیز بر این باوریم که این امر می تواند محقق شود اما برخی امور به ویژه ترور مبارزان گردان های قسام شاخه نظامی جنبش حماس در قلقیلیه و انهدام نهادهای خیریه و مدارس و اساتید و دانشجویان طرفدار این جنبش [در کرانه باختری] دستیابی به آشتی ملی را با دشواری مواجه و اختلافات داخلی را افزایش می دهد.

الزهار با بیان این مطلب افزود: بررسی موضوع آشتی ملی و سازمان آزادیبخش فلسطین پایان یافته است اما این دو موضوع به قضایای دولت، انتخابات و سرویس های امنیتی مرتبط است که این سه موضوع در ظاهر ساده به نظر می رسند اما موضوعاتی مهم به شمار می روند که هنوز تکلیف آنها مشخص و قطعی نشده است.

این رهبر برجسته جنبش حماس درباره موضوع انتخابات اظهار داشت: فتح می خواهد قانونی را تدوین کند که حماس را از عرصه سیاسی حذف و گروه های سیاسی کوچکی را وارد این عرصه کند و از طریق ائتلاف با آنها اکثریت نسبی را به دست آورد تا جایی که حماس نتواند بیش از 40 تا 45 درصد کرسی های پارلمان را از آن خود کند و بقیه کرسی های پارلمان نیز همچون اسرائیل و ایتالیا خریداری شود به طوری که گروه های کوچک سیاسی تنها ورود به حکومت برایشان مهم است نه نتایج سیاسی و این موضوعی است که ما با آن مخالف هستیم.

خاطرنشان می شود جنبش های فتح و حماس که هم اکنون در قاهره به سر می برند امروز نیز گفتگوهای ملی را از سر گرفته اند.