ارتقا توانمندی جامعه زنان، نیازمند ارائه راه حلهای مناسب است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، آراض ضیایی بعد از ظهر دوشنبه در کمیته امور بانوان زنجان، افزود: در زمان حاضر پرداخت به اشتغال بانوان و توسعه فرایند اشتغال بانوان از مهمترین برنامه ریزیها در بحث اشتغالزایی در دولت نهم است.

وی جمعیت زنان شهرستان زنجان را 225 هزار و 698 نفر عنوان کرد و ادامه داد: از این تعداد هزار و 783 هزار و 444 نفر در شهر و بقیه در روستا ساکن هستند.

ضیایی از مدیران دستگاهای اجرایی شهرستان خواست، ضمن اهمیت دادن به امور بانون در جهت ارتقای جایگاه پست سازمانی آنها تلاش کنند.

فرماندار زنجان، بیکاری، ازدواج های نامناسب، افزایش طلاق، عدم آگاهی ها از مهارتهای زندگی، افزایش آمار دختران فراری و خشونت علیه زنان را از عمده مشکلات زنان شهرستان زنجان دانست و گفت: بیشتر بودن ساعات کاری بانوان شاغل، بالارفتن سن ازدواج، بکارگیری زنان در مشاغل سخت و طاقت فرسای واحدهای تولیدی و کمبود مکانهای ورزشی از دیگر مشکلات زنان شهرستان زنجان است

ضیایی همچنین از تشکیل شش کمیته بانوان در شهرستان زنجان خبر داد و افزود: این کمیته ها بهترین زمینه و فرصت برای طرح مسائل و نیازهای زنان هستند و باید با کنکاش مسائل و نیازها، راهکار مناسبی برای رفع مشکلات ارائه نمایند.

وی گفت: این کمیته ها شامل آموزش و پرورش، آسیب های اجتماعی، بهداشت و سلامت، تربیت بدنی، فرهنگ و هنر، اشتغال و کمیته بانوان روستایی است.