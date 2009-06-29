اهداف لایحه توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان بورس و اوراق بهادار، علی صالحآبادی گفت: لایحه توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، پس از تصویب در هیات دولت ، در ششم تیرماه 88 به مجلس ارسال و در جلسه علنی روز گذشته ، یک فوریت آن با حدود 80 درصد آرا تصویب شد.
سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: پس از این کمیسیون اقتصادی و سایر کمیسیونهای مربوطه مجلس شورای اسلامی باید جلساتی را تشکیل دهند تا پس از نهایی شدن لایحه، آن را برای رایگیری نهایی به صحن علنی مجلس ارسال کنند.
وی پیشبینی کرد که این لایحه تا پایان شهریورماه امسال به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی برسد.
صندوقهای سرمایهگذاری دارای شخصیت حقوقی میشوند
صالحآبادی با اشاره به مهمترین موارد مطرح شده در لایحه فوق تصریح کرد: یکی از موارد بسیار مهم لایحه، ایجاد شخصیت حقوقی برای صندوقهای سرمایهگذاری اوراق بهادار، صندوقهای زمین و ساختمان و سایر صندوقهایی که در آینده ایجاد میشوند.
وی افزود: در این لایحه شخصیت حقوقی صندوقهای سرمایهگذاری تعریف شده که بر این اساس، مشکل حقوقی این صندوقها از جمله ثبت در نزد اداره ثبت و داشتن دفاتر پلمپ شده، حل میشود.
مشکل مالیاتی فرابورس حل میشود
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار حل شدن مشکل مالیاتی بازار فرابورس را از دیگر موارد این لایحه دانست و گفت: مالیات بازار فرابورس مانند بورس اوراق بهادار در نقل و انتقال نیم در صد (0.5 درصد) در نظر گرفته شده است که در فروش سهام اعمال می شود و خرید مالیاتی نخواهد داشت.
وی در باره معافیت مالیاتی بازار OTC نیز گفت : در مورد شرکتهایی که در بازار OTC پذیرفته شده اند طبق لایحه این معافیتها نصف شرکتهای پذیرفته شده در بورس است، یعنی شرکت های دولتی 5 درصد و شرکتهای غیردولتی با 20 درصد سهام شناور آزاد 10 درصد معافیت مالیاتی دارند.
صالح آبادی ادامه داد: در مورد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، معافیت مالیاتی 10 درصد بوده و در خصوص شرکتهای غیردولتی و آنهایی که 20 درصد سهام شناور آزاد در تاریخ مجمع دارند، این معافیت 2 برابر می شود، یعنی از 20 درصد معافیت مالیاتی برخوردار میشوند.
معافیت مالیاتی در بورس کالا
وی با اشاره به شرکتهایی که در بورس کالای ایران، کالاهای خود را عرضه میکنند، تصریح کرد : در صورتی که سهام این دسته از شرکتها در بورس یا فرابورس پذیرفته نشده باشد، از معافیتهای بورس اوراق بهادار بهرهمند میشوند.
خریداران گواهیهای سرمایهگذاری صندوقها مالیات نمیپردازند
صالحآبادی درادامه با بیان اینکه بر اساس لایحه فوق کسانیکه گواهیهای سرمایهگذاری در صندوقها را دریافت می کنند از پرداخت هرگونه مالیاتی معاف میشوند، تاکید کرد: صرفا صندوقها در فروش اوراق بهادار خودشان که داخل خود صندوق صورت میگیرد، مالیات پرداخت میکنند و افرادی که گواهی این صندوقها را خرید و فروش می کنند، مالیاتی پرداخت نمیکنند، بدین معنا که مالیات مضاعف از معاملهگران گواهیهای سرمایهگذاری در صندوقها اخذ نمیشود.
صکوک هم معافیت مالیاتی گرفت
عضو شورای عالی بورس از معافیت مالیاتی صکوک بر اساس این لایحه خبر داد و افزود: اوراق بهادار مانند صکوک هم از معافیت مالیاتی برخوردار می شوند و سودهایی را که در مورد اوراق صکوک پرداخت میشود، جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی ناشر اوراق به حساب می آید، یعنی از درآمد مشمول مالیات ناشر کسر میشود.
سهام عرضه شده درخارج، از پرداخت مالیات نقل و انتقال در ایران معاف میشوند
وی دیگر مورد لایحه توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید را در مورد معافیت مالیاتی سهام ایرانی عرضه شده در بازارهای مالی خارج دانست و گفت : اگر یک شرکت در یکی از بورسهای خارج از کشور پذیرفته شده ، باشد و همزمان در بورس تهران هم حضور داشته باشد از مالیات بر درآمد حاصل از نقل و انتقال در ایران معاف میشود.
مالیات بر ارزش افزوده حذف می شود
صالحآبادی در ادامه اعلام کرد : پس از تصویب لایحه فوق در مجلس از کارمزدهای معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس و بازارهای خارج از بورس هم مالیات بر ارزش افزوده اخذ نمیشود.
اهداف اصلی لایحه
رئیس سازمان بورس با اشاره به اهداف این لایحه گفت: با توجه به قانون اصل 44 و قوانین بودجه سنواتی، دیگر در بورس مشکل عرضه سهام وجود نخواهد داشت که هدف اصلی از این لایحه این است که بخش تقاضا را در بازار سرمایه تقویت کرده و نقدینگی جدیدی را وارد بورس کند که از طریق صندوق های سرمایه گذاری و با ساز و کاری که در این لایحه دیده شده است، این امر تسهیل خواهد شد.
وی افزود: این لایحه با توجه به توسعه نهادهای مالی بازار سرمایه و توسعه طرف تقاضا در این بازار به حفظ و پایداری بورس کمک زیادی میکند.
صالحآبادی اعلام کرد: این لایحه امکان طراحی ابزارهای مالی جدید از جمله اوراق بهادار شامل انواع صکوک را فراهم می سازد که بازار مالی کشور را از حالت تک محوری خارج میکند و ناشران مختلف اوراق بهادار میتوانند با صدور انواع و اقسام اوراق بهادار اسلامی، علاوه بر سهام موجود از امکان تأمین مالی بازار سرمایه برخوردار شوند.
وی با اشاره به کاهش هزینههای معاملاتی در بازار بورس پس از تصویب لایحه فوق گفت : تصویب این لایحه میتواند به کارایی بهتر بازار سرمایه کمک کند.
صالح آبادی اظهار داشت : در عین حال این لایحه میتواند با توسعه بازار فرابورس زمینه پذیرش انواع و اقسام اوراق بهادار را در این بازار فراهم کند و از سوی دیگر امکان پذیرش متقابل اوراق بهادار در بورسهای خارجی با تصویب این لایحه به شکل مناسب تری فراهم می شود.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: در نهایت این لایحه می تواند به توسعه بازار سرمایه در کشور منجر شود و بازار را متنوعتر سازد و در نتیجه ریسک را در بازار سرمایه توزیع کند.
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