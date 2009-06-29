رشد 7.5 درصدی معاینات پزشکی قانونی در خراسان شمالی

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، جواد سالاری ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه بیشترین معاینات مربوط به نزاع و تصادفات بوده است، افزود: در سال گذشته هفت هزار و 123 معاینه در رابطه با نزاع صورت گرفته که از این تعداد پنج هزار و 93 مورد مربوط به آقایان و دو هزار و 30 مورد نیز مربوط به زنان بوده است.

وی عنوان کرد: در سال گذشته سه هزار و 708 مورد معاینه در رابطه با تصادفات صورت گرفت که از این تعداد 974 مورد خانم و دو هزار و 734 مورد نیز مربوط به آقایان بوده است.

سالاری ادامه داد: خراسان شمالی در رابطه با معاینات نزاع در رتبه 10 کشوری و در رابطه با تصادفات در رتبه 15 کشور قرار دارد.

وی با بیان اینکه در سال گذشته 318 مورد همسر آزاری گزارش شده است، اظهار داشت: از این تعداد 271 مورد برای خانمها و 47 مورد مربوط به آقایان گزارش شد که در رابطه با آقایان این آمار نسبت به سال پیش از آن 24 برابر شده است.

مدیرکل سازمان پزشکی قانونی خراسان شمالی عنوان کرد: در سال گذشته پزشک قانونی خراسان شمالی در مجموع 562 مورد پرونده فوتی بررسی کرده که نسبت به سال پیش از آن 6.5 درصد رشد داشته است.

وی با اشاره به اینکه از این تعداد 327 مورد مربوط به فوتی های تصادفات راهنمایی و رانندگی بوده است، افزود: این رقم نسبت به سال پیش از آن 10 درصد رشد داشته است و اگر این روند رو به رشد ادامه پیدا کند استان خراسان شمالی به سمت یکی از استانهای پر خطر کشور پیش می رود و ظرف 2-3 سال آینده جاده آشخانه به جاده مرگ تبدیل خواهد شد.

سالاری یادآور شد: آمار افراد کشته شده در تصادفات نوروزی امسال در خراسان شمالی حداقل 40 مورد بوده است.

وی به دیگر آمارهای سال گذشته اشاره کرد و گفت: آمار فوتی مربوط به سو مصرف مواد مخدر 38 مورد، غرق شدگی 12 مورد، گازگرفتگی 10 مورد، حلق آویزی 26 مورد و سوختگی 10 مورد بوده است که در تمامی موارد به جز سوختگی این آمار نسبت به سال پیش از آن رشد داشته است.

وی خاطرنشان کرد: در دو ماه اول سال جاری، غرق شدگی یک مورد، سقوط از بلندی دو مورد، حلق آویزی دو مورد، گازگرفتگی دو مورد وجود داشته است.