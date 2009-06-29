ریسک سرمایه گذاری صنعتی در مازندران پایین است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نورالله طبرسی ظهر دوشنبه در نشست اعضای شورای راهبری صنعت و معدن مازندران در ساری افزود: دنیا از زمان های دور به سمت توسعه صنعتی روی آورده بنابراین باید متولیان صنعت کشور نیز توسعه صنعتی خود را همگام با توسعه جهانی سوق دهند.

وی خاطرنشان کرد: توسعه صنایع نو و پیشرفته در کشور روبه فزونی بوده و انسان های امروزی وارث صنعت گذشتگان بودند.

نماینده ولی فقیه در مازندران با اشاره به اینکه پیشرفت دانشمندان ایرانی در فناوری هسته ای و دستیابی به صنایع مرتبط با این دانش سبب عصبانیت کشورهای غربی شده است، تصریح کرد: فناوری هسته ای ایران صنایع کشورهای غرب را عقب مانده کرده است.

طبرسی همچنین به وجود پتانسیل های فراوان بندری در استان به توسعه بندر امیرآباد در شرق مازندران اشاره کرد و گفت: بسترهای توسعه صنعتی در حاشیه بنادر موجود استان باید فراهم تا اقتصاد مازندران ارتقاء یابد.

وی با بیان اینکه متاسفانه در گذشته به رغم گیرهای بی مورد زیست محیطی توسعه شهرک های صنعتی در مازندران با کندی روبرو بوده است، اظهار داشت: فرهنگ مردم مازندران باید توسعه صنعتی عجین شود.

نماینده ولی فقیه در مازندران با اشاره به اینکه توسعه صنایع پاک و های تک در استان باید مدنظر صاحبان صنایع و متولیان توسعه صنعتی استان باشد، خواستار محقق شدن مصوبات سفرهای استانی دولت در بخش صنایع جهت توسعه صنعتی مازندران شد.

وی در پایان با تاکید بر حذف تفکر توسعه منطقه ای غرب و شرق در استان توسط مدیران دستگاههای اجرایی گفت: جای جای مازندران نیازمند توسعه است زیرا عقب ماندگی های فراوانی در مازندران حادث شده که باید رفع شود.