سرمایه گذاری 95 درصدی بخش غیردولتی در صنعت و معدن خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمدجواد محمدی زاده ظهر دوشنبه در همایش روز ملی صنعت و معدن در مشهد افزود: هرچند رشد چشمگیر حوزه صنعت و معدن طی چهار سال گذشته مایه افتخار است اما آنچه اهمیت دارد، سرمایه گذاری 95 درصدی بخش غیردولتی و کسب رتبه اول کشور در این زمینه است.

وی به جایگاه سوم خراسان رضوی در کشور از نظر تعداد پروانه های بهره برداری صنعتی و اشتغال جدید اشاره کرد و گفت: در سال 87 پروانه بهره برداری بخش معدن 39 درصد، سرمایه گذاری 42 درصد، اشتغال 40 درصد و ذخیره گواهینامه های کشف با 350 میلیون تن ذخیره یابی، 267 درصد نسبت به سال 86 رشد داشته است.

استاندار خراسان رضوی دانش و آگاهی، ریسک پذیری و هنرمندی را سه شاخصه اصلی کارآفرینان و صنعتگران خواند و افزود: نباید صنعت را فقط در بعد اقتصادی آن دید زیرا قبل از جنبه اقتصادی آن، مسائل فرهنگی، هنری و اجتماعی صنعت دارای اهمیت است.

وی با بیان اینکه در سال گذشته یک هزار و 320 میلیارد تومان سرمایه گذاری جدید صنعتی در خراسان رضوی صورت گرفته است، افزود: این حجم سرمایه گذاری با رشد 103 درصدی نسبت به سال 86 در طول تاریخ صنعتی استان بی نظیر بوده که با اراده دولت و به خدمت گرفتن منابع مالی حاصل شده است.

استاندار خراسان رضوی به رشد چشمگیر ظرفیت تولید سیمان در استان اشاره کرد و گفت: کارخانجات سیمان با بیشترین اتکا بر تولید داخل، فناوری بومی شده و استفاده از منابع بانکی در کمترین زمان توسط بخش غیر دولتی یکی پس از دیگری در حال بهره برداری هستند.

محمدی زاده با اشاره به کاهش مدت زمان 37 ماهه صدور جواز تاسیس تا بهره برداری از کارخانه سیمان به 27 ماه افزود: آنچه دارای اهمیت است، حفظ کیفیت تولید در کنار سرعت ساخت است به گونه ای که امروز 70 درصد از محصول کارخانه سیمان که 3 ماه گذشته به بهره برداری رسیده است، صادر می شود.

وی از افتتاح طرح توسعه سیمان نیشابور در آینده نزدیک و بهره برداری از چندین واحد تولید سیمان تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: مشتریان وفاداری برای سیمان خراسان رضوی در کشورهای خارجی وجود دارد که باید با حفظ کیفیت و تامین نیاز آنها، این مشتریان را حفظ کرد.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به اینکه 46 طرح جدید و نیمه تمام در دستور کار بانک صنعت و معدن قرار گرفته است، گفت: این طرح ها با هزینه 2 هزار و 500 میلیارد تومان در دستور کار قرار گرفته اند و از میان آنها، 6 طرح تصویب شده است.

محمدی زاده همچنین به استمهال 264 میلیارد تومان بدهی 276 واحد تولیدی در خراسان رضوی اشاره کرد و گفت: این رقم بالاترین میزان استمهال معوقات واحدهای تولیدی در کشور بوده است.