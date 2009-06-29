علیرضا سیف الدینی نویسنده و مترجم در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: پیش از این "بنگر فرات خون است" و "آب خوردن مورچه" را از این سه‌گانه ترجمه کرده بودم که منتشر شده است و با انتشار "خروس خوان" این مجموعه به طور کامل در ایران به چاپ خواهد رسید.



وی افزود: "خروس خوان" به اتفاقات و تبعات جنگ می پردازد و در حجمی حدود 600 صفحه،همچون دو جلد پیشین توسط انتشارات ققنوس عرضه می شود.



این نویسنده در ادامه گفت: مجموعه داستان خودم نیز از سوی نشر ثالث به چاپ خواهد رسید. این کتاب " دکتر بهار و خواستگار مرده یا عاشقی در دهان مور" نام دارد و 8 داستان کوتاه با مضامین اجتماعی، روانشناختی و تغزلی را شامل می‌شود.



وی همچنین از چاپ دوم کتاب "قصه مکان" خبر داد که توسط نشر افراز منتشر می شود. چاپ اول این کتاب که مطالعه‌ای در شناخت قصه نویسی در ایران است سال 1380 از سوی انتشارات همراه به چاپ رسیده بود.



سیف‌الدینی درباره کار آتی خود گفت: قصد دارم رمان "کتاب سیاه" را از اورهان پاموک ترجمه کنم که رمان پیجیده‌ای است و آن را یکی از بهترین آثار پاموک دانسته اند. این رمان را انتشارات نیلوفر منتشر می‌کند.

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