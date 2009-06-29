به گزارش خبرگزاری مهر، این نشریه از سال 1880 میلادی به چاپ می رسد و در شکل دادن به ادبیات موضوعی در حوزه واژه شناسی، واژه شناسی تاریخی و تطبیقی در میان دانشمندان این حوزه کمک شایانی داشته است.

بنیانگذار این نشریه "باسیل لانئو گیلدراسلیو" است که این نشریه را در سال 1880 میلادی بنیان گذارد. این نشریه از نشریات تخصصی در حوزه واژه شناسی، واژه شناسی تاریخی و تطبیقی است که اعتباری جهانی دارد.

این نشریه با چاپ مطالب و مقالات سبب تبادل آراء وافکار دانشمندان و صاحبنظران این حوزه شده است. نشریه در حوزه ادبیات کلاسیک، زبان شناسی، واژه شناسی، مطالعات تاریخی، جامعه شناسی، فلسفه و مطالعات فرهنگی و مطالعات پایه فعالیت می کند.

این نشریه علاوه بر مقالات تحلیلی و مروری دارای بخش معرفی کتاب است. نشریه همچنین در حوزه های میان رشته ای و مطالعات معاصر از جمله تئوری ها و تفسیرهای ادبی، تحقیقات تاریخی و نقد ادبی و متون فعالیت می کند و به ارائه دیدگاه ها و نظرات صاحبنظران حوزه های موضوعی مرتبط می پردازد.

"گزنفون و سقراط در مقابل فاتحان المپیک" اثر جان هریس، "خشایارشاه در تاریخ هرودوت" اثر یوناس گریتلین، "مرد دیوانه در تدفین گذشته" اثر پاتریک هول هوگان از جمله مقالات این شماره از نشریه هستند.

"سبک چند بندی در مرثیه های اخیر یونانی"، "تاریخ اقتصادی کمبریج از جهان یونانی - رومی"، "هویت قومی و رقابت اشراف در جمهوری روم" کتابهایی هستند که در این شماره از فصلنامه به ترتیب توسط کریستین بارتول، دیوید تاندی، والنتینا آرنا مورد نقد و بررسی قرار گرفته اند.