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۸ تیر ۱۳۸۸، ۱۷:۰۷

هشت تن مواد مخدر در استان تهران کشف شد

هشت تن مواد مخدر در استان تهران کشف شد

کرج - خبرگزاری مهر: فرماندهی انتظامی استان تهران گفت: طی سه ماه اول سال جاری پلیس استان تهران موفق شد بیش از هفت تن و 700 کیلوگرم انواع مواد مخدر را کشف و ضبط کرد و 27 باند بزرگ قاچاق مواد مخدر را منهدم کند.

سردار علیرضا اکبرشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با اشاره به افزایش 159 درصدی کشفیات سه ماهه اول سال جاری نسبت به زمان مشابه در سال 87 اظهار داشت: در سال جاری جدیت و تلاش پلیس استان تهران برای ریشه کن کردن مصرف مواد مخدر، شناسایی و دستگیری عاملان اصلی تهیه و توزیع این مواد خانمان سوز دو چندان شده است به گونه ای که کشفیات سال جاری نسبت به زمان مشابه در سال 87 با افزایش 159 درصدی روبه رو بوده است.

وی افزود: با تشدید کنترل بر محورهای مواصلاتی به خصوص محورهایی که از سمت استانهای غربی و جنوبی کشور به استان تهران منتهی می شود، ماموران موفق شدند در طول سه ماهه اول سال جاری هفت تن و 776 کیلوگرم انواع مواد مخدر را کشف و ضبط کردند و در این خصوص 27 باند بزرگ که در امر قاچاق مواد مخدر فعالیت داشتند، را شناسایی و منهدم کنند.

این مسئول خاطرنشان کرد: از مجموع مواد مخدر کشف شده شش تن و 920 کیلو تریاک، 698 کیلو حشیش، 89 کیلو کراک و مابقی کشفیات مربوط به مرفین، گراس، شیشه، کریستال و شیره است.

اکبرشاهی بیان داشت: در راستای مبارزه با سوداگران مرگ، تهیه و توزیع کنندگان مواد مخدر تعداد 28 دستگاه انواع خودروهای سبک و سنگین، 15 دستگاه موتور سیکلت و 9 قبضه سلاح گرم کشف و ضبط شد.

کد مطلب 904531

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