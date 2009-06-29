احداث کارخانجات کمپوست روستایی در مازندران ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، سید رمضان موسوی عصر دوشنبه در جلسه شورای کشاورزی استان در نوشهر افزود: برای ساخت این کارخانه ها 50 تا 100 متر مربع زمین نیاز است که می توانند روستاهای 100 تا 400 خانوار را پوشش دهند.

وی اظهار داشت: روزانه هر شهروند مازندرانی بین 750 گرم تا یک کیلو گرم زباله تولید می کنند که این مقدار در ماهها و فصلهای مختلف متفاوت است.

وی خاطرنشان کرد: عمده زباله تولید شده در استان خانگی بوده که از جهاتی مشکل زا است و زباله های خانگی تولید شده در استان در قالب زباله های تر، خشک و خشک و تر غیرقابل بازیافت قابل تقیسم بندی بوده است.

به گفته موسوی، فرهنگ بازیافت زباله در استان کمرنگ بوده و این عامل مهمترین مشکل در بازیافت زباله در استان به شمار می آید.

به گفته موسوی، هر میزان که عملیات ساخت احداث کارخانه های بازیافت زباله ها در استان تسریع یابد از میزان مشکلات موجود کاسته شده و باید در این زمینه برنامه ریزی شود.

این استاد دانشگاه بیان داشت: قرن 21 ، قرن بازیافت زباله بوده و به زباله در قرن کنونی طلای کثیف نامیده می شود که باید از این طلا نهایت استفاده شود.

وی تاکید کرد: به منظور فرهنگ سازی و آموزش شهروندان برای تفکیک زباله باید اعتبار گذاشته شود و نهادهای مختلف در این زمینه اقدام کنند.

وی از تهیه طرح مدیریت پسماند زباله در استان خبر داد و گفت: مازندارن در زمینه تهیه این طرح در کشور پیشگام است.