جشن خودکفایی فولاد تا پایان سال برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حسن شیخ نیا ظهردوشنبه در حاشیه همایش روز صنعت و معدن در مشهد در جمع خبرنگاران افزود: ظرفیت تولید فولاد در کشور از 10.5 میلیون تن، در مدت فعالیت دولت نهم به 17 میلیون تن افزایش یافت که این رقم تا پایان برنامه پنجم توسعه کشور به 35 میلیون تن خواهد رسید.

معاون وزیر صنایع و معادن به افزایش ظرفیت تولید سیمان کشور از 34 میلیون تن در سال 86 به 65 میلیون تن در مدت فعالیت دولت نهم و 76 میلیون تن تا پایان سال جاری اشاره کرد و گفت: تا پایان برنامه پنجم توسعه، سالانه 110 میلیون تن سیمان در کشور تولید خواهد شد.

شیخ نیا وجود امنیت سرمایه گذاری و فضای مناسب کسب و کار در ایران را از عوامل مهم پیشرفت های صنعتی و معدنی طی چند سال اخیر دانست و گفت: قطعا حضور کارآفرینان و صنعت گران توانمند بخش خصوصی، نقش مهمی را در این روند ایفا کرده است.