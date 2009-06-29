تصمیم گیرنده من هستم نه بازیکنان استقلال/ خصومت شخصی با کسی ندارم

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالصمد مرفاوی روز دوشنبه و پس از مطرح شدن صحبت هایی در مورد نقش برخی آبی پوشان در جدایی بازیکنان از این تیم گفت: من در انتخابم تا به حال نظر هیچ بازیکنی را نخواستم. در استقلال بازیکن کار خودش را انجام می دهد و مربی نیز در جایگاه خودش قرار دارد. همچنان که پیش تر گفته ام رفت و آمد بازیکنان در یک فوتبال کاملا طبیعی است. مربی بازیکنانی را که مد نظر دارد در اختیار می گیرد و نفراتی که حضورشان را به صلاح تیم نمی داند باشگاه را ترک می کند.

مرفاوی در خصوص جدایی میثم منیعی و حرف و حدیث های پیش آمده از قول این بازیکن گفت: پاسخی برای حرف های منیعی نمی دهم رفت و آمد بازیکنان در یک تیم فوتبال کاملا طبیعی است و اگر بخواهیم به چنین بحث هایی دامن بزنیم ناشی از سطحی گرایی خواهد بود.

مرفاوی افزود: در اولین روزهایی که به عنوان سرمربی مشغول به کار شده ام با میثم منیعی نشستی داشتیم و در شرایطی که هنوز فهرست را نهایی نکرده بودم با او صحبت کردم. گفت وگوی ما پیرامون فصل گذشته بود. به وی گفتم کیفیت خوبی نداشته است و اگر بخواهد فصل آینده در استقلال باشد باید فاکتورهای مختلفی را مدنظر قرار دهد اما بعداً به این نتیجه رسیدم که ادامه حضورش در استقلال به صلاح شخص او و تیم استقلال نیست. جمع بندی شخصی من این بود که جایگزین کردن بازیکنی دیگر به صلاح خواهد بود.

سرمربی استقلال در پایان گفت: مطمئناً من خصومت شخصی با کسی ندارم و بی تردید در انتخاب نفرات تیم تصمیم گیری با خود من است.