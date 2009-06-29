29 زمین چمن مصنوعی برای جوانان غرب تهران آماده سازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، حسین هوشیار ، معاون اجتماعی و فرهنگی منطقه 5 با اعلام این خبرافزود : با توجه به تاثیر گذاری و اهمیت ورزش در سطح سلامت جامعه و به عنوان تفریح سالم در اوقات فراغت جوانان ، ایجاد فضاهای مناسب ورزشی درسطح محلات در دستور کار قرار دارد .

وی افزود : بنا به رویکرد محله محوری درحال حاضر 29 زمین چمن مصنوعی در سطح منطقه موجود دارد که همزمان با آغاز فصل تابستان و ایام فراغت نوجوان و جوانان این فضاهای ورزشی جهت استفاده و بهره برداری آن ها مناسب سازی شد.

هوشیار ادامه داد: پیرو تاکید معاون امور مناطق شهردار تهران حفظ و نگهداری و واگذاری زمین های چمن مصنوعی با مشارکت و همکاری شورایاران محلات انجام می پذیرد.