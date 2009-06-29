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۸ تیر ۱۳۸۸، ۱۷:۲۳

برای غنی سازی اوقات فراغت؛

29 زمین چمن مصنوعی برای جوانان غرب تهران آماده سازی شد

29 زمین چمن مصنوعی برای جوانان غرب تهران آماده سازی شد

به منظور ایجاد فضاهای مناسب ورزشی در ایام اوقات فراغت جوانان و نوجوان 29 زمین چمن مصنوعی آماده و مناسب سازی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، حسین هوشیار ، معاون اجتماعی و فرهنگی منطقه 5 با اعلام این خبرافزود : با توجه به تاثیر گذاری و اهمیت ورزش در سطح سلامت جامعه و به عنوان تفریح سالم در اوقات فراغت جوانان ، ایجاد فضاهای مناسب ورزشی درسطح محلات در دستور کار قرار دارد .

وی افزود : بنا به رویکرد محله محوری درحال حاضر 29 زمین چمن مصنوعی در سطح منطقه موجود دارد که همزمان با آغاز فصل تابستان و ایام فراغت نوجوان و جوانان این فضاهای ورزشی جهت استفاده و بهره برداری آن ها مناسب سازی شد.

هوشیار ادامه داد: پیرو تاکید معاون امور مناطق شهردار تهران حفظ و نگهداری و واگذاری زمین های چمن مصنوعی با مشارکت و همکاری شورایاران محلات انجام می پذیرد.

کد مطلب 904549

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