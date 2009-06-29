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۸ تیر ۱۳۸۸، ۱۵:۴۰

3 هزار متر مکعب دیوار ایمن در شمال تهران احداث شد

3 هزار متر مکعب دیوار ایمن در شمال تهران احداث شد

به منظور ایمن سازی و جلوگیری از بروز خطرات احتمالی، بیش از 3 هزار متر مکعب دیوار حایل سنگی با هزینه‌ای بالغ بر5 میلیارد ریال در معابر شهری شمال تهران احداث شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس یوسف متقی ، معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه یک با بیان این خبر اظهار داشت : این طرح در بیش از 16 نقطه از منطقه با هدف  مقاوم سازی ترانشه های معابر، جلوگیری از احتمال خطر سقوط ساختمان های مجاور گذرها، مقاوم سازی دیوارهای موجود وبهسازی و جلوگیری از بروز حوادث در شش ماه گذشته انجام شده است .

وی افزود: این طرح در خیابان های بوکان ، ولنجک، قیطریه، باغ شاطر، کاشانک، شهید سباری ، دارآباد وآبک که نیاز به بهسازی و مقاوم سازی داشتند، با احداث دیوار حایل انجام شد.

معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه یک گفت: با توجه به بافت کوهستانی ، شیب زمین ،  امکان ریزش خاک، رانش ساختمان ها و مقاوم نبودن خاک، احداث دیوار سنگی از جمله مهمترین اقدامات عمرانی در راستای بهسازی معابر است وتا پایان سال جاری  نیز  3 مورد قرار داد دیگر در سطح منطقه منعقد می شود.

مهندس متقی خاطر نشان کرد: این طرح ها در کنار ساماندهی و زیبا سازی ترانشه‌های مجاور معابر عمومی،  موجب کاهش آلودگی صوتی ، ایمن سازی تردد وسایل نقلیه و عابرین پیاده می شود.

کد مطلب 904551

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