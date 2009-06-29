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۸ تیر ۱۳۸۸، ۱۵:۵۰

فیلم "یکی از میان ما" فردا کلید می‌خورد

فیلم "یکی از میان ما" فردا کلید می‌خورد

فیلم تلویزیونی "یکی از میان ما" به کارگردانی حمید بهمنی فردا نهم تیرماه در شهرک سینمایی انقلاب و دفاع مقدس جلوی دوربین می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این فیلم به سفارش گروه فیلم و سریال شبکه دو، بر مبنای فیلمنامه علیرضا محمودی و علی اناری و به تهیه‌کنندگی سیداحمد میرعلایی تهیه می‌شود. در فیلم "یکی از میان ما" بیژن امکانیان، بابک انصاری، علی رام نورایی، امیرحسین مدرس، اسماعیل سلطانیان و ... بازی می‌کنند.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: در یکی از محورهای عملیاتی حساس و مهم ، مدتی است اتفاقاتی می‌افتد که نشان از حضور یک نفوذی دارد. فرمانده‌ای باهوش به نام کاوه البرزی برای کشف واقعیت راهی این منطقه می‌شود و ... 

عوامل "یکی از میان ما" عبارتند از دستیار کارگردان و برنامه ریز: محمد حمزه‌ای، مدیر تصویربرداری: حسن اسدی، طراح چهره پردازی: محسن بابایی، طراح صحنه و لباس: عباس بلوندی، مدیر تولید: مهدی بشکوفه، صدابردار: کریم کاشانی، طراح جلوه‌های ویژه : محسن روزبهانی، ناظر کیفی: رضا ایرانمنش، عکاس: حسن ناحی ومشاور رسانه‌ای: جعفر گودرزی.

بهمنی پیش از این فیلمهای سینمایی آخرین نبرد، آن مرد آمد و مجموعه‌های تلویزیونی سفر سرخ، یاس‌های کوچک، ریشه در زمان و ... را ساخته است.

کد مطلب 904552

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