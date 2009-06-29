به گزارش خبرگزاری مهر، این فیلم به سفارش گروه فیلم و سریال شبکه دو، بر مبنای فیلمنامه علیرضا محمودی و علی اناری و به تهیه‌کنندگی سیداحمد میرعلایی تهیه می‌شود. در فیلم "یکی از میان ما" بیژن امکانیان، بابک انصاری، علی رام نورایی، امیرحسین مدرس، اسماعیل سلطانیان و ... بازی می‌کنند.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: در یکی از محورهای عملیاتی حساس و مهم ، مدتی است اتفاقاتی می‌افتد که نشان از حضور یک نفوذی دارد. فرمانده‌ای باهوش به نام کاوه البرزی برای کشف واقعیت راهی این منطقه می‌شود و ...

عوامل "یکی از میان ما" عبارتند از دستیار کارگردان و برنامه ریز: محمد حمزه‌ای، مدیر تصویربرداری: حسن اسدی، طراح چهره پردازی: محسن بابایی، طراح صحنه و لباس: عباس بلوندی، مدیر تولید: مهدی بشکوفه، صدابردار: کریم کاشانی، طراح جلوه‌های ویژه : محسن روزبهانی، ناظر کیفی: رضا ایرانمنش، عکاس: حسن ناحی ومشاور رسانه‌ای: جعفر گودرزی.

بهمنی پیش از این فیلمهای سینمایی آخرین نبرد، آن مرد آمد و مجموعه‌های تلویزیونی سفر سرخ، یاس‌های کوچک، ریشه در زمان و ... را ساخته است.

