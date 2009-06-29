مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا قرعه کشی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این قرعه کشی روز دوشنبه برگزار شد و طی آن قرار است بازیهای مرحله یک چهارم طی دو بازی رفت و برگشت برگزار می شود.

براساس قرعه کشی صورت گرفته دیدارهای مرحله یک چهارم نهایی طبق برنامه زیر برگزار می شود:

* ام صلال قطر - اف سی سئول کره جنوبی

* کاوازاکی فرانتاله ژاپن - ناگویا گرامپوس ژاپن

* پاختاکور ازبکستان - الاتحاد عربستان

* بنیادکار ازبکستان - پوهانگ استیلرز کره جنوبی

نیمه نهایی:

* برنده بازی 3 و 2

* برنده بازی 4 و 1

بازیهای مرحله رفت یک چهارم( سه بازی) روز 23 سپتامبر( اول مهر) برگزار می شود و دیدار پاختاکور - الاتحاد روز 24 سپتامبر( 2 مهر) خواهد بود. بازیهای برگشت هم روز 30 سپتامبر ( 8 مهر) خواهند بود.

مرحله نیمه نهایی در روز 21 و 28 اکتبر( 29 مهر و 6 آبان) برگزار می شود و فینال روز 7 نوامبر( 16 آبان) خواهد بود. بازی فینال قرار است بصورت تک بازی در توکیو برگزار شود.