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۸ تیر ۱۳۸۸، ۱۵:۵۰

ژاپنی ها بهم خوردند /

مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا قرعه کشی شد

مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا قرعه کشی شد

بازیهای مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا قرعه کشی شد و هر دو نماینده ژاپنی مقابل قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این قرعه کشی روز دوشنبه برگزار شد و طی آن قرار است بازیهای مرحله یک چهارم طی دو بازی رفت و برگشت برگزار می شود.

براساس قرعه کشی صورت گرفته دیدارهای مرحله یک چهارم نهایی طبق برنامه زیر برگزار می شود:
* ام صلال قطر - اف سی سئول کره جنوبی
* کاوازاکی فرانتاله ژاپن - ناگویا گرامپوس ژاپن
* پاختاکور ازبکستان - الاتحاد عربستان
* بنیادکار ازبکستان - پوهانگ استیلرز کره جنوبی

نیمه نهایی:
* برنده بازی 3 و 2
* برنده بازی 4 و 1

بازیهای مرحله رفت یک چهارم( سه بازی) روز 23 سپتامبر( اول مهر) برگزار می شود و دیدار پاختاکور - الاتحاد روز 24 سپتامبر( 2 مهر) خواهد بود. بازیهای برگشت هم روز 30 سپتامبر ( 8 مهر) خواهند بود.

مرحله نیمه نهایی در روز 21 و 28 اکتبر( 29 مهر و 6 آبان) برگزار می شود و فینال روز 7 نوامبر( 16 آبان) خواهد بود. بازی فینال قرار است بصورت تک بازی در توکیو برگزار شود.

کد مطلب 904563

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