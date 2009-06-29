مردم از خدمات دستگاه قضایی مطلع شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله هاشمی شاهرودی در جلسه دوشنبه مسئولان عالی قضایی گفت: هفته بزرگداشت قوه قضائیه و نمایشگاه جامع عملکرد دستگاه قضایی به خوبی برگزار شد و مردم را با بخشی از تلاشهای قوه قضائیه آشنا کرد.

وی با قدردانی از زحمات دست اندرکاران و مسئولان اجرایی برگزاری نمایشگاه ویژه و نیز هفته قوه قضائیه افزود: اطلاع رسانی مناسبی نیز در این خصوص صورت گرفت و امیدواریم با این چنین تلاش ها بخشی از مجموعه کارهای عظیمی که در قوه قضائیه انجام شده، به خوبی به اطلاع عموم و مردم و مسئولان برسد.

رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: سخنان مقام معظم رهبری در دیدار مسئولان قضایی با ایشان و نیز حضور در مرقد مطهر حضرت امام (ره) قوت قلبی برای دستگاه قضایی در ادامه روند فعالیتها و تلاشهای آنان بود.

در ادامه جلسه امروز مسئولان عالی برنامه سوم توسعه قضایی با عنوان ارتقای وضعیت رسیدگی، صدور رای و اجرای حکم بررسی شد.

به موجب تصویب مسئولان عالی قضایی، ساماندهی ساز و کارهای آزادی مشروط، مرخصی ها، تعلیق، تخفیف و تبدیل مجازاتها و نیز ایجاد ساختار مناسب برای اجرای مجازات های نقدی که منجر به حبس نگردد، در دستور کار برنامه سوم توسعه قضایی قرار خواهد گرفت.

توسعه آموزشها و فرهنگ سازی برای کاهش استفاده از بازداشت و حبس و اصلاح قوانین از دیگر مصوبات امروز جلسه مسئولان عالی قضایی بود.