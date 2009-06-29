هزار کیلومتر شبکه گذاری گاز در مرکز گلستان انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رمضانعلی سنگدوینی بعداز ظهر دوشنبه در نشست با مسئولان شرکت گاز گرگان افزود: از مجموع 94 روستای قابل گاز رسانی شهرستان گرگان در حال حاضر 80 روستا دارای شبکه گاز هستند و گازرسانی به 9 روستای دیگر نیز در دست اقدام است.

وی با بیان اینکه 97 درصد جمعیت شهرستان گرگان از نعمت گاز برخوردار هستند، اظهار داشت: تنها پنج روستای این شهرستان گاز طبیعی ندارند.

وی خاطرنشان کرد: تا کنون در شهرستان گرگان تعداد 84 هزار مشترک گاز جذب شده و بالغ بر 52 هزار و 200 انشعاب نیز نصب شده است.

وی بر لزوم صرفه جویی در مصرف انرژی تاکید کرد و گفت: با توجه به گرم شدن هوا ضروری است مشترکان جهت رعایت نکات ایمنی پس از جمع آوری وسایل گازسوز غیر ضروری، نسبت به مسدود کردن شیرهای مصرف گاز با در پوش اقدام کنند.

مدیرعامل شرکت گاز گلستان بیان داشت: مشترکان تلاش کنند تا الگوی مصرف گاز را رعایت کنند نا مشمول پرداخت هزینه های خارج از الگو نشوند.