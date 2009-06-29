طرح آمارگیری گندم و جو در استان سیستان و بلوچستان آغاز شد

رضا نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر در زاهدان اظهار داشت: طرح آمارگیری کشاورزی، هر سال در زمینه گندم و جو بعد از فصل برداشت انجام می‌شود.

معاون برنامه ریزی و اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان افزود: این طرح از ششم تیرماه سال جاری با ‪ 58 آمارگیر آغاز شده است و به مدت 30 روز ادامه دارد.

نجفی هدف از اجرای این طرح را تهیه آمار نمونه‌ای از سطح تولید، عملکرد گندم و جو و هزینه تولید آن در سال زراعی‪ 88-87 اعلام کرد و گفت: در این طرح 10 شهرستان استان و 257 آبادی با مراجعه آمارگیران به کشاورزان منطقه ‪ نمونه انجام می‌شود.

وی عنوان کرد: اطلاعات شامل سطح زیرکشت، تولید، نهاده‌های مصرفی و خسارت احتمالی وارده بر محصولات و هزینه تولید در هکتار جمع‌آوری می‌شود.

معاون برنامه ریزی و اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان اعلام کرد: این طرح هر سال باعنوان طرح آمار نمونه ‌گیری توسط سازمان انجام می‌شود و طبق این آمار سطح کشت گندم وجو در سال زراعی گذشته 72 هزار و 644 هکتار با تولید 143 هزار و820 تن ‪ بوده است.

رضا نجفی خاطرنشان کرد: هم‌اکنون چهار کارشناس در سطح استان کنترل طرح را بر عهده دارند و مدیران جهادکشاورزی شهرستانها نیز با فراهم‌ کردن امکانات مسئول واحدهای آمار و بازبینی آن هستند .