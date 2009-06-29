آلوز مهاجمی‌ که بادو تیم قراردادامضاکرد/ملوان و ابومسلم کوتاه نمی آیند

به گزارش خبرنگار مهر، آدریانو آلوز مهاجم فصل گذشته تیم فوتبال داماش گیلان، روز پنجشنبه هفته گذشته(چهارم تیرماه) با عقد قرارداد داخلی به تیم ابومسلم پیوست اما امروز ملوانی‌ها خبر از عقد قرارداد داخلی با این بازیکن در روز چهارشنبه هفته گذشته(سوم تیرماه) و حضور در تمرین عصر امروز(دوشنبه) این تیم می دهند.

در این رابطه عصر امروز اردشیر پورنعمت در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تائید خبرعقد قرارداد با آدریانو آلوز تاکید کرد این بازیکن از عصر امروز در تمرینات ملوان شرکت می کند.

مدیرعامل باشگاه ملوان بندرانزلی همچنین خاطرنشان کرد قرارداد آلوز با تیم فوتبال این باشگاه 2 ساله بوده و وی پس از فیلیپ دسوزا و آلن سومین بازیکن خارجی تیم ملوان است.

همچنین حسین قاسمی هم در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه آلوز روزپنجشنبه با این تیم قرارداد داخلی امضا کرده و این قرارداد را هم در هیئت فوتبال مشهد ثبت کرده ایم، پس وی بازیکن باشگاه ابومسلم است.

مدیرعامل باشگاه ابومسلم مشهد اضافه کرد: امروز آقای احمدزاده سرمربی تیم فوتبال ملوان با من تماس گرفتند و از من خواستند با برای حل مشکل آلوز توافق کنیم اما من گفتم چه توافقی؟ آلوز بازیکن ماست و اگر ملوان آن را می خواهد ضوابطی در سازمان لیگ وجود دارد که باید طبق آن اقدام کنند.

در این شرایط که هر دو باشگاه ادعای جذب آدریانو آلوز مهاجم فصل گذشته داماش را دارند، بازیکنی که فهرست بازیکنان لیگ برتری این تیم را پر نخواهد کرد، باید دید طی روزهای آینده مستندات و استدلالات کدام یک از این دو باشگاه اعتبار بیشتری دارد و می تواند این بازیکن را به خدمت بگیرد.