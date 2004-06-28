مترو به سيستم اطفاي حريق خودكار مجهز مي شود

مهندس بهرام عبابافي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ضمن بيان اين مطلب به نگراني شهروندان در خصوص ميزان آمادگي مترو براي مقابله با شرايط اضطراري مانند آتش سوزي در تونل ها و واگن هاي مترو اشاره و اظهار داشت : در حال حاضر متروي تهران به عنوان يكي از اعضاي ستاد مديريت در بحران شهرداري با سازمانها و دستگاههاي ذي ربط همچون آتش نشاني ، آب ، برق و گاز در ارتباط بوده و هر چند ماه يكبار با برنامه شبيه سازي به صورت حريق خيالي ماموران آتش نشاني عمليات امداد و نجات در متروي تهران را اجرا و مشكلات و نواقص احتمالي را بررسي مي كنند .

وي با بيان اينكه حتي اگر آتش سوزي در واگنها و زمانيكه قطار در درون تونل است نيز اتفاق بيفتد باز هم جاي نگراني نيست ، تصريح كرد : فاصله ايستگاههاي مترو به طور متوسط كمتر از 1000 متر است كه قطار اين فاصله را بين 1 تا 2 دقيقه طي مي كند ، از سوي ديگر در درون واگن ها به تعداد كافي كپسولهاي اطفاء حريق نصب شده كه هر كس به راحتي مي تواند از آن استفاده كرده و به محض رسيدن به ايستگاه نيز ماموران آتش نشاني و عوامل مترو براي امداد رساني آماده هستند .

مهندس عبابافي به ضرورت نصب سيستم اطفاء حريق خودكار در مترو اشاره كرد و افزود : در حال حاضر تمام تونل هاي مترو به سيستم لوله كشي آب فشار قوي مجهز هستند كه اين سيستم مي تواند در مواقع آتش سوزي ، عمل نموده و نسبت به خاموش كردن آتش اقدام كنند .بنابر اين سيستم اطفاء حريق خودكار در نواحي حساس و فني مترو مانند پست برق فشار قوي و بخش هواساز كه به دليل فعاليت اين سيستم ها احتمال حريق اتفاقي وجود دارد ، نصب خواهد شد .