  1. استانها
  2. گلستان
۸ تیر ۱۳۸۸، ۱۶:۲۰

لاشه دو راس قوچ شکارشده در پارک ملی گلستان کشف شد

لاشه دو راس قوچ شکارشده در پارک ملی گلستان کشف شد

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس پارک ملی گلستان گفت: لاشه دو راس قوچ شکار شده در منطقه حفاظت شده پارک ملی گلستان کشف شد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد ممشلی بعداز ظهر دوشنبه در حاشیه سرشماری وحوش در این پارک افزود: در این زمینه سه شکارچی متخلف که اقدام به شکار غیر مجاز کرده بودند، شناسایی و تاکنون دو نفر دستگیر شده اند.

وی اظهار داشت: این متهمان ساکن روستای چشمه خان حاشیه پارک ملی بوده و دارای سابقه شکار غیر مجاز هستند.

به گفته ممشلی، از این متهمان یک قبضه اسلحه جنگی کلاش با 11 عدد فشنگ کشف و ضبط و متهمان با تنظیم پرونده به مراجع ذیربط معرفی شده است.

رئیس پارک ملی گلستان بیان داشت: شکار غیر مجاز این وحوش در حالی صورت گرفت که اکنون نیروهای این پارک مشغول سرشماری از گونه های حیات وخش در این پارک هستند.

پارک طبیعی و ملی گلستان با وسعت بیش از 91 هزار و 890 هکتار در شرق جنگلهای خزری شمال در استان گلستان واقع شده است و نخستین پارک ملی در ایران بوده که عنوان پارک ملی را به خود اختصاص داده است.

کد خبر 904581

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها