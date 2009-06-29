لاشه دو راس قوچ شکارشده در پارک ملی گلستان کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد ممشلی بعداز ظهر دوشنبه در حاشیه سرشماری وحوش در این پارک افزود: در این زمینه سه شکارچی متخلف که اقدام به شکار غیر مجاز کرده بودند، شناسایی و تاکنون دو نفر دستگیر شده اند.

وی اظهار داشت: این متهمان ساکن روستای چشمه خان حاشیه پارک ملی بوده و دارای سابقه شکار غیر مجاز هستند.

به گفته ممشلی، از این متهمان یک قبضه اسلحه جنگی کلاش با 11 عدد فشنگ کشف و ضبط و متهمان با تنظیم پرونده به مراجع ذیربط معرفی شده است.

رئیس پارک ملی گلستان بیان داشت: شکار غیر مجاز این وحوش در حالی صورت گرفت که اکنون نیروهای این پارک مشغول سرشماری از گونه های حیات وخش در این پارک هستند.

پارک طبیعی و ملی گلستان با وسعت بیش از 91 هزار و 890 هکتار در شرق جنگلهای خزری شمال در استان گلستان واقع شده است و نخستین پارک ملی در ایران بوده که عنوان پارک ملی را به خود اختصاص داده است.