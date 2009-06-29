کشته شدن رئیس پلیس قندهار در درگیری با نیروهای وابسته به آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، خبر کشته شدن "مطیع الله صافی" رئیس پلیس قندهار افغانستان و چند نفر از نیروهای تحت امر وی در حالی منتشر شد که خبرهای ضد و نقیضی درباره عوامل قتل این افراد به گوش می رسد. بر اساس این گزارش در درگیری نیروهای پلیس قندهار با شماری از نیروهای ویژه افغان که توسط آمریکایی ها آموزش دیده اند، رئیس پلیس این استان و دست کم شش نفر از نیروهای وی کشته شده اند.

رسانه های امروز افغانستان از درگیری نیروهای پلیس قندهار با ماموران یگان ویژه تحت امر آمریکایی ها در مقابل ساختمان دادستانی قندهار خبر دادند.



این درحالی است که علت این درگیری آزادسازی یک زندانی اعلام شده است. خبرگزاری آسوشیتدپرس در این باره گزارش داد : این فرد یکی از سخنگویان زن ارتش آمریکا است که در این ساختمان زندانی بوده است.

بر اساس این گزارش، ساختمان مذکور پس از پایان درگیریها تحت محاصره نیروهای آمریکایی درآمده است.



در همین حال وزارت کشور افغانستان با محکوم کردن این اقدام نیروهای وابسته با آمریکا از پیگرد قانونی عاملان قتل رئیس پلیس قندهار خبر داده است.



قندهار واقع در جنوب افغانستان یکی از ناامن ترین استانهای این کشور بوده و محل رویارویی دائمی شورشیان طالبان با نظامیان دولتی است.