توجه هنرمندان به دانش هنری شکوفایی هنرهای تجسمی را به دنبال خواهد داشت

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، مرتضی گودرزی ظهر دوشنبه در جمع هنرمندان تجسمی استان یزد اظهار داشت: اگر هنرمندان به ویژه در هنرهای تجسمی به دانش روز مجهز نشوند در خلق اثر و بروز استعداد هنری خود حرفی برای گفتن نخواهند داشت.

با تاکید بر کارگروهی در عرصه هنر اظهار داشت: اگر هنرمندان تجسمی به صورت گروهی به مسائل و مشکلات جامعه هنری از جمله علل بی ‌توجهی به مطالعه، دانش هنری، تکنولوژی و ... بپردازند و راهکارهای مناسب برای حل این مسائل پیدا کنند، آن وقت شاهد شکوفایی و خلق اثر فاخر، ظهور استعدادهای درخشان، اثرگذار و شاخص هنری در کشور خواهیم بود.

وی با اشاره به آشنا نبودن برخی از هنرمندان تجسمی با محیط زندگی خود و جامعه و خواسته مردم از آنان و بالعکس، این عوامل را معضل بزرگی در راه شکوفایی و ظهور هنرمندان مطرح دانست و افزود: هنرمند فعال هرگز از وضع موجود حالت انفعالی به خود نمی ‌گیرد و با امیدواری،‌ نشاط و خوش بینی به فعالیت خود ادامه می‌ دهد.

دوران ظهور هنرمندان بزرگ سرآمده است

گودرزی با اشاره به اینکه امروز دوران ظهور هنرمندان بزرگ به سر آمده است، افزود: طی چندین سال گذشته دیگر شاهد حضور هنرمندانی همچون میرعماد، سلطان محمد، میکلانژ، داوینچی و ... نبوده ایم این در حالی است که در دنیای امروز منابع و اطلاعات بی شماری در دسترس هنرمندان قرار گرفته است.

وی تاکید کرد: نبود نگرش علمی به مقوله هنر در جامعه، نا آگاهی از تاثیر شگرفی است که هنر می ‌تواند بر توسعه و پیشرفت داشته باشد، اقتصادی شدن هنر، نداشتن جایگاه مناسب و کمرنگ بودن نقش هنرمندان تجسمی در اجتماع و ... از عوامل عدم ظهور هنرمندان برجسته کشور است.

هنرمندان تجسمی مظلومترین و بیشترین قشر هنری جامعه هستند

گودرزی هنرمندان تجسمی را به لحاظ کمیت کثیرترین و به لحاظ خصلت،‌ مظلومترین قشر هنری جامعه توصیف کرد و یادآور شد: جوامع به وسیله هنر تغییر می ‌کنند اما اینکه بگوییم هنرمندان جامعه را تغییر می ‌دهند درست نیست زیرا آنها می ‌توانند با خلق آثار فاخر هنری و ارزشمند، نگرشها و رویکردها را دگرگون کنند.

وی آفرینش آثار مختلف هنری مدرن معاصر با بهره‌ گیری از مبانی فرهنگ و هنر سنتی ایرانی، اسلامی و اقوام ایرانی، فراهم کردن زمینه‌ های لازم برای معرفی آثار بومی هنرمندان برای سایر ایرانیان و انتقال این هنر به ملل و جوامع دیگر، تولید آثار فاخر و نمونه، جذب و پرورش استعدادهای خلاق و هدایت فکری هنرمندان جوان را از اهداف و سیاست‌های مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری کشور برشمرد و اظهار امیدواری کرد: همه هنرمندان کشورمان در راستای تحقق این اهداف گام بردارند.

در این نشست 30 نفر از هنرمندان هنرهای تجسمی یزد شرکت داشتند و به بیان دیدگاهها، مسائل و مشکلات هنرهای تجسمی در یزد پرداختند.

گروه هنرهای تجسمی شامل گروه نقاشی، گرافیک، خوشنویسی، مجسمه سازی، نگارگری و کاریکاتور است.