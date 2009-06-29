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۸ تیر ۱۳۸۸، ۱۷:۱۵

پورنعمت در گفتگو با مهر:

اقدام نوری قابل تقدیر است / ملوان جایگاه مطلوبی را در لیگ کسب می کند

اقدام نوری قابل تقدیر است / ملوان جایگاه مطلوبی را در لیگ کسب می کند

مدیرعامل باشگاه ملوان بندرانزلی از حرکت پژمان نوری که با توجه به پیشنهادهای بسیار خوب لیگ برتری به تیم فوتبال این باشگاه پیوسته، تقدیر کرد.

اردشیر پورنعمت در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد حضور پژمان نوری در تیم فوتبال ملوان بندرانزلی گفت: بازگشت پژمان به ملوان با توجه به اینکه پیشنهادهای بسیار خوبی از تیم‌های لیگ برتری از جمله پرسپولیس را داشت، بسیار ارزشمند است.

وی اضافه کرد: نوری تنها به خاطر هواداران، شخص آقای احمدزاده و علاقه اش به تیم فوتبال ملوان حاضر شد به این تیم برگردد که ما از اقدام وی بسیار سپاسگذاریم و از این بازیکن تشکر می کنیم.

مدیرعامل باشگاه ملوان بندرانزلی در مورد وضعیت تیم فوتبال این باشگاه هم اظهار داشت: امسال امیدواریم با جذب بازیکنان با تجربه و همچنین درایت آقای احمدزاده که یکی از مربیان موفق انزلی است، نتایج قابل قبولی را در لیگ برتر کسب کرده و در نهایت به جایگاه مطلوبی در جدول رده بندی نهمین دوره لیگ برتر دست یابیم.

پورنعمت در پایان در مورد اردوی آماده سازی تیم فوتبال ملوان تصریح کرد: درحال حاضر تمرینات آماده سازی تیم در انزلی برگزار می شود ولی از روز 18 تیرماه برای برگزاری اردویی 12 روزه و انجام دو دیدار تدارکاتی، راهی ارمنستان می شویم.

کد مطلب 904586

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