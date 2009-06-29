اقدام نوری قابل تقدیر است / ملوان جایگاه مطلوبی را در لیگ کسب می کند

اردشیر پورنعمت در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد حضور پژمان نوری در تیم فوتبال ملوان بندرانزلی گفت: بازگشت پژمان به ملوان با توجه به اینکه پیشنهادهای بسیار خوبی از تیم‌های لیگ برتری از جمله پرسپولیس را داشت، بسیار ارزشمند است.

وی اضافه کرد: نوری تنها به خاطر هواداران، شخص آقای احمدزاده و علاقه اش به تیم فوتبال ملوان حاضر شد به این تیم برگردد که ما از اقدام وی بسیار سپاسگذاریم و از این بازیکن تشکر می کنیم.

مدیرعامل باشگاه ملوان بندرانزلی در مورد وضعیت تیم فوتبال این باشگاه هم اظهار داشت: امسال امیدواریم با جذب بازیکنان با تجربه و همچنین درایت آقای احمدزاده که یکی از مربیان موفق انزلی است، نتایج قابل قبولی را در لیگ برتر کسب کرده و در نهایت به جایگاه مطلوبی در جدول رده بندی نهمین دوره لیگ برتر دست یابیم.

پورنعمت در پایان در مورد اردوی آماده سازی تیم فوتبال ملوان تصریح کرد: درحال حاضر تمرینات آماده سازی تیم در انزلی برگزار می شود ولی از روز 18 تیرماه برای برگزاری اردویی 12 روزه و انجام دو دیدار تدارکاتی، راهی ارمنستان می شویم.