بخشی از حقوق معادن دولتی به روستاها اختصاص می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنایع و معادن، مسعود سمیعی نژاد در جریان بازدید از برخی معادن سنگ استان فارس گفت: تاکید بر عدم صادرات سنگ خام و تلاش برای صادرات سنگ های ساختمانی فرآوری شده، یکی از مهمترین سیاستهای دولت و وزارت صنایع و معادن است که به طور جدی در حال پیگیری است.



وی افزود: این مهم علاوه بر سیاستگذاریهای وزارت صنایع و معادن در برنامه توسعه پنجم نیز به آن پرداخته شده بطوری که برنامه هایی برای توسعه فرآوری در این صنعت تدوین شده است.

معاون وزیر صنایع و معادن تصریح کرد: بر همین اساس طی سال گذشته، فقط شش درصد از تولیدات سنگ ساختمانی خام صادر شدکه بیشتر شامل سنگهایی می شد که فرآوری آنها در داخل کشور هزینه زیادی در برداشته و یا به دلیل نوع رنگ در کشور، از آن استقبال چندانی نمی شد.

سمیعی نژاد از تولید 5 / 13 میلیون تن سنگ خام و 80 میلیون مترمربع سنگ فرآوری شده در کشور طی سال گذشته خبر داد وگفت: 40 نوع سنگ ساختمانی در کشور شناسایی شده که در این خصوص ایران پس از کشور چین و هند رتبه سوم را در اختیار دارد.

وی از اختصاص بخشی از حقوق دولتی معادن به روستاهای اطراف آنها در صورت تصویب مجلس خبر داد و افزود: این موضوع مطرح شده که 65 درصد از حقوق دولتی معادن به بحث توسعه و ایجاد زیرساخت ها و نیز روستاهای اطراف معادن اختصاص یابد که در حال حاضر دولت و مجلس مشغول بررسی آن هستند و پس از تصویب مجلس، اجرا خواهد شد.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنایع ومعادن در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت استان فارس در حوزه معادن خاطرنشان کرد: این استان رتبه خوبی در تولید سنگ ساختمانی در کشور دارد و در زمینه اشتغالزایی نیز در جایگاه مناسبی قرار دارد.

وی در ادامه گفت: به زودی قراردادی بین وزارت صنایع و معادن و سازمان محیط زیست منعقد می شود که طی آن مهندسان دارای پروانه اشتغال نظام مهندسی معدن می توانند با شرایط و دریافت آموزشهای لازم به عنوان رابط بین محیط زیست و صنایع و معادن مشغول به کار شوند.

همچنین در جریان این بازدید، علی شهپری رئیس سازمان صنایع و معادن استان فارس نیز اظهار داشت: سالانه 15 میلیون تن ماده معدنی در فارس استخراج می شود که 5 / 2 میلیون تن آن سنگهای تزئینی است.

وی گفت: این استان در تولید سنگ تزئینی رتبه برتر کشور را به خود اختصاص داده و در حوزه معدن نیز در جایگاه پنجم کشور قرار دارد.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان فارس همچنین یادآور شد: در استان فارس 71 معدن سنگ مرمریت با اشتغال هزار و 555 نفر و 15 معدن سنگ چینی با اشتغال هزار و 100 نفر فعال هستند.